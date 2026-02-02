Multado con 200 euros por no encender las luces obligatorias, más allá de la baliza v-16: la guardia civil vigila a los conductores asturianos

A la hora de coger la moto, los conductores de estos vehículos están muy pendientes de las sanciones por no sobrepasar la velocidad permitida en la vía por la que circulan, así como llevar siempre el casco homologado puesto. Pero existe otra multa que ha ido en aumento y que tiene sanciones económicas más grandes que las anteriormente mencionadas.

En Asturias, las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. Pero una de las multas que más ha aumentado en la región es la de circular sin seguro. Una sanción que afecta tanto a los conductores de vehículos como a los motoristas. "En el caso de que la policía descubra que no tienes una póliza para tu moto, la multa mínima varía desde los 600 euros a los 3.000 euros en los casos más graves, y eso no es todo. Si te paran conduciendo, lo más probable es que inmovilicen tu moto al momento y la envíen al depósito. En este sentido, los costes por la retirada de la moto y el depósito correrán a tu cargo. El importe de estos dependerá del Ayuntamiento correspondiente y podrás comprobar si tu moto ha sido retirada de la vía pública por no tener seguro, puedes encontrarla de manera online. En el caso de que sufras un accidente y no tengas seguro y causes daños materiales o personales, tendrás que asumir todos los costes de tu bolsillo. Cuando existen heridos graves o fallecimientos el Consorcio de Compensación de Seguros podría hacerse cargo inicialmente de los pagos a las víctimas, pero te reclamará el dinero, además de poder enfrentarte a penas de prisión", explican desde la aseguradora Mapfre.

Respecto a no llevar el casco, se pasó de 96 denuncias en 2023 por no llevar esta prenda protectora a 102. Los conductores de motocicletas y ciclomotores son unos de los usuarios más vulnerables de las vías, junto con los ciclistas y peatones. Estos vehículos de dos ruedas son menos estables y visibles en carretera, y en caso de sufrir un accidente de tráfico, tienen un mayor nivel de letalidad que otros vehículos como los turismos. De hecho, los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan que de los 1.533 conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2021, un total de 241 fueron motoristas. Conducir sin casco o con un casco que no esté homologado conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. Cabe destacar que desde que entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley de Tráfico, está sanción ha pasado a ser más dura, ya que anteriormente se restaban tres puntos del permiso de conducir con la misma cuantía.

Los motoristas están exentos de tener que utilizar la nueva baliza v-16, que sustituye a los triángulos de los coches en caso de avería. Pero, ¿qué pasa si una motocicleta sufre un fallo mecánico en plena carretera? No señalizar correctamente una avería en motocicleta conlleva sanciones económicas que varían según el riesgo generado y la normativa vigente (actualizada a enero de 2026), siendo obligatorio el uso de elementos de seguridad para advertir de la inmovilización del vehículo. Así lo explica el Reglamento General de Circulación en su artículo 109. "El conductor debe advertir mediante señales ópticas toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable. Tales advertencias ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y, si son luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquélla"

Cabe recordar que no señalizar correctamente una avería o accidente puede suponer una multa de hasta 200 euros, al igual que dejar el vehículo inmovilizado entre la puesta y la salida del sol sin las luces de posición o emergencia encendidas también supone una sanción de 200 euros.