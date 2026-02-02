Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no respetar la distancia de seguridad al adelantar a un ciclista: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

Hay que tener muy en cuenta las normas de tráfico antes de ponernos al volante de un vehículo

Benito Domínguez

La baliza V-16 conectada a la DGT es un dispositivo que los vehículos españoles tiene que tener de forma obligatoria desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, tener esta baliza v-16 no te exime de otras obligaciones, como respetar la distancia de seguridad a la hora de adelantar a un ciclista, que podría llevar asociada una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos para que cumplan con la ley.

Y es que hay que tener muy en cuenta las normas de tráfico antes de ponernos al volante de un vehículo. En relación con los ciclistas, desde la DGT se recuerda que "lLos ciclistas y los peatones tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando circulen, respectivamente, por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados, así como cuando un peatón circule por un paso de peatones".

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Cuando queramos adelantar a un ciclista "se exige una separación lateral mínima de, al menos, 1,5 metros". De no respetar esta norma, nos estamos jugando una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.

Destacan desde la DGT que "los peatones y los ciclistas son los usuarios más vulnerables. Dos de cada tres peatones muertos son atropellados en ciudad, al contrario que los ciclistas, donde ese mismo porcentaje de fallecidos se produce en vías interurbanas".

Así que mucho ojo, no pensemos que por tener la baliza v-16 ya nos podemos saltar las normas de tráfico porque estas están para cumplirlas.

Multa

Y por cierto, si no tienes la baliza v-16 te enfrentas a una multa de 80 euros.

