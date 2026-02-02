Multado con 200 euros y obligado a dar la vuelta por llevar el modelo de neumáticos que ya no sirve en 2026: la Guardia Civil vigila a las ruedas de los conductores asturianos

Con la llegada del frío son muchos (sobre todos los montañeros y esquiadores) los que empiezan a mirar a las cumbres de las montañas para ver si la nieva hace acto de presencia. Eso sí, con el invierno también hay que tener en cuenta que el estado de las carreteras puede verse complicado por cortes por la nieve, placas de hielo o incluso la exigencia de neumáticos especiales.

En España, todos los coches que salen de fábrica equipan, por norma general, neumáticos All Season o "todo tiempo". Éstos sirven para circular en verano con sol y elevadas temperaturas, pero también están preparados para evacuar el agua cuando se produce una tormenta. Estos neumáticos que se distinguen del resto por las marcas especiales visibles en su flanco (M+S), ofrecen un rendimiento impecable en condiciones de lluvia, hielo o nieve. La goma de los neumáticos de invierno conserva su flexibilidad a temperaturas bajas (inferiores a 7ºC), por lo que estos neumáticos ofrecen un mayor control del vehículo en condiciones climatológicas adversas y permiten una frenada más efectiva en una distancia menor que si fueses con neumáticos mixtos.

Pero ojo, En España, no existe una multa específica por llevar neumáticos marcados solo como M+S (Mud and Snow). Sin embargo, si las condiciones de nieve exigen obligatoriamente cadenas y no se dispone del marcaje 3PMSF (montaña con copo de nieve), la Guardia Civil puede multar con 200 euros por no usarlas, ya que los M+S sin la montaña de 3 picos no garantizan el mismo rendimiento en invierno.

A la hora de circular, el Reglamento General de Circulación establece que en el coche debemos llevar la nueva baliza V-16 para señalizar en caso de que tengamos una avería. También un chaleco reflectante y una rueda de repuesto o kit antipinchazos en caso de que suframos un problema durante la circulación. Respecto a las ruedas de invierno o cadenas no es su obligatorio su uso en el día a día ni llevarse en el coche. Solo es obligatorio cuando las condiciones climatológicas obliguen a su uso en una carretera determinada. Para ello el tramo estará regulado por la señal R-412, una señal de color azul con un dibujo blanco en el centro con un neumático con cadenas. Si llegamos a un punto en el que se requiere ese uso y no llevamos ni neumáticos aptos, ni cadenas, habrá que dar la vuelta. De lo contario, la guardia civil te puede sancionar con 200 euros de multa (100 si se paga antes) o incluso inmovilizar el vehículo.

En Francia, por ejemplo los neumáticos para todas las estaciones, marcados con M+S, ya no están autorizados en más de 4200 municipios situados en zonas montañosas. Esta prohibición afecta a todos los vehículos, incluidos los que simplemente están de paso. Los conductores deben utilizar neumáticos con el logotipo 3PMSF, reconocible por el pictograma de una montaña con tres picos y un copo de nieve. Estos neumáticos se someten a pruebas para garantizar una adherencia óptima sobre nieve y hielo.

Ten en cuenta que esto reduce el riesgo de accidentes en condiciones invernales. Por lo tanto, la ley de montaña impone estos equipamientos para garantizar la seguridad en las carreteras de montaña. Los conductores equipados con neumáticos M+S se exponen a una multa de 135 euros