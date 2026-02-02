Multado con 500 euros por no tener en cuenta esta señal: así afecta a los conductores asturianos / .

Al coger el coche tenemos que tener muy en cuenta las normas de tráfico, y es que no tener en cuenta esta señal puede ser considerada como una infracción muy grave multada con 500 euros. Y ojo, aquí los conductores asturianos no se libran.

Y es que seguro que sabes que está prohibida la circulación en sentido contrario, pero también hacerlo por carriles prohibidos, que suelen estar fijados por señales sobre la calzada o señales verticales que así lo señalan.

Un agente de la Guardia Civil. / .

Un ejemplo muy común es el carril bus, en el que no pueden circular vehículos convencionales.

Destacan en la DGT que "las colisiones frontales son una de las infracciones que causa mayor número de víctimas mortales por accidentes de circulación". Y es que "la circulación en sentido contrario al permitido es la causa directa del 1 por ciento de los fallecimientos por accidentes de tráfico".

Sanciones

Esta infracción supone una sanción de entre 200 y 500 euros, con la retirada de seis puntos de carné.