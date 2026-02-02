Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
Muchas veces no tenemos en cuenta esta norma en su totalidad
No tener en cuenta este elemento de seguridad supone una multa de 200 euros, pero es que muchas veces no tenemos en cuenta esta norma en su totalidad y por eso caemos. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil vigila a los coches asturianos para que cumplan con sus obligaciones.
Y es que el cinturón de seguridad siempre tiene que estar abrochado, vamos, el de todos los ocupantes del coche. Hasta ahí, en su mayoría, los conductores suelen cumplir con esta norma.
Sin embargo, no van más allá y es que el cinturón tiene que poder utilizarse en todos los asientos, aunque no haya nadie en ese momento sentado. Por ello, debemos de comprobar que todos los cinturones de seguridad del coche funcionan correctamente.
Multas
Incumplir esta norma puede suponer una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. La DGT recuerda que "uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad". Pero es que "en ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles