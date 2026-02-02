Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos / .

No tener en cuenta este elemento de seguridad supone una multa de 200 euros, pero es que muchas veces no tenemos en cuenta esta norma en su totalidad y por eso caemos. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil vigila a los coches asturianos para que cumplan con sus obligaciones.

Y es que el cinturón de seguridad siempre tiene que estar abrochado, vamos, el de todos los ocupantes del coche. Hasta ahí, en su mayoría, los conductores suelen cumplir con esta norma.

Sin embargo, no van más allá y es que el cinturón tiene que poder utilizarse en todos los asientos, aunque no haya nadie en ese momento sentado. Por ello, debemos de comprobar que todos los cinturones de seguridad del coche funcionan correctamente.

Multas

Incumplir esta norma puede suponer una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. La DGT recuerda que "uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad". Pero es que "en ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco".