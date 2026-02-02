Habla otra paciente del HUCA con riesgo de cáncer de mama: "Los retrasos empezaron en el verano de 2024"

Una paciente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hija y nieta de mujeres con cáncer de mama, relata cómo el control de su caso de riesgo funcionaba sin contratiempos hasta hace año y medio. Desde el verano de 2024, el protocolo habitual ha experimentado incumplimientos y genera inquietud. Este testimonio se suma a los publicados en los últimos días por LA NUEVA ESPAÑA, mientras el Gobierno regional continúa negando la existencia de problemas en la atención a las asturianas que requieren un seguimiento estrecho

“Mi madre sufrió cáncer de mama cuando tenía unos 49 años, y ahora está de nuevo inmersa en un tratamiento oncológico. Mi abuela materna falleció hace una década como consecuencia de un cáncer de mama cogido muy tarde que derivó en un cáncer de huesos.

Yo tengo 44 años y he estado sometida siempre a un seguimiento muy riguroso. A los veintipocos años empecé con ecografías. El año que cumplía 35, empecé a someterme a mamografías y ecografías anuales. ¿La razón? Por un lado, mis antecedentes familiares y, por otro, porque mi pecho presenta mastopatía severa con múltiples quistes y fibroadenomas.

Solo hubo dos años en los que no se me hicieron mamografías porque me realizaron dos resonancias con contraste: en el año 2022 y en el año 2024. Deberían haber sido más sucesivas (con seis meses de diferencia entre una y otra), pero tras la primera me quedé embarazada y hubo que esperar a finalizar la lactancia. Obviamente, durante el embarazo, solo me sometí a una ecografía en la que, además me hicieron una biopsia por un bulto sospechoso.

Me llevan en el HUCA. El seguimiento fue exhaustivo durante muchos años y, afortunadamente, con resultados tranquilizadores. Los retrasos empiezan a producirse a partir de la segunda resonancia: fue realizada el 2 de agosto de 2024, y tres meses y pico después no tenía respuesta ni cita para la consulta posterior de Cirugía Mamaria. El 19 de noviembre me puse en contacto con Atención al Usuario y me explicaron que, por un problema técnico, no pudieron volcarse las imágenes de mi resonancia, aunque me confirman que la prueba arrojó buenos resultados, sin cambios respecto a la anterior. No obstante, en la consulta posterior (abril de 2025) me dicen que, como siempre, tendría que someterme a una nueva mamografía.

Lo normal es que entre consulta y consulta trascurran un año y me hagan una mamografía y una ecografía. Esto suele ir más o menos escalonado. En abril de 2026 concluye ese plazo y todavía no me han llamado para hacer esas pruebas. Vamos un poco apretados de tiempo. Inquieta, el 15 de enero vuelvo a escribir a Atención al Usuario (dicho sea de paso, es la única vía, junto con la presencial, a través de la cual una puede obtener respuesta; llamar por teléfono es misión imposible). Inmediatamente me respondieron que trasladaban mi solicitud al servicio de Radiología. El 26 de enero, volví a escribir. Me contestaron que ahora tendrían que ponerse en contacto conmigo desde Radiología para darme cita. Estamos a 2 de febrero y sigo aguardando. Hace un tiempo, estas esperas no existían. Ahora sí”.