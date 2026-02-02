Pescadores aficionados acusan al Principado de "privatizar el mar" por permitir solo a profesionales coger oricios

La vuelta de la campaña del oricio ha traído polémica entre los pescadores aficionados. El Principado vuelve a permitir su pesca, pero solo para profesionales, lo que, a juicio de la asociación "Volver al pedreru", supone "privatizar el mar", al restringirles a ellos por completo la actividad.

Entiende el colectivo que hay una "política socialista de privatización de la mar", y no compenden que "habiendo como hay disposición de recursos para pescar en el caso del oricio, su recolección se restrinja a quienes tienen en ello un negocio". Y creen que "la recolección del oricio se puede abrir a la ciudadanía, aunque sean estrechos los períodos de pesca y limitados los kilos de recolección". La asociación realizó al Principado una petición en este sentido respaldada con "cientos de firmas".

"El gobierno asturiano viene privatizando la mar desde hace años, sin límite ni tasa: los percebes, las andaricas, la mexona o anémona, los oricios… Y podríamos señalar, frente a lo que se argumenta a veces, que no son los deportivos los que arrasan los recursos, ni mucho menos. Pongamos por ejemplo el caso de la mexona o anémona: se prohibió su recogida a los ciudadanos (que apenas lo hacían) para favorecer el negocio de los profesionales, y en dos años hubo que establecer severísimas limitaciones, pues el recurso desaparecía", argumentan desde "Volver al pedreru".

Igualmente, afirman que "la prohibición de pescar andarica es puro capricho de la Consejería, arbitrariedad ideológica servida por la entrega a los profesionales" y recuerda que "la zona de pesca intermareal de la andarica -a pie y con vara- no compite para nada con la zona profunda de las nasas", donde actúan los profesionales.