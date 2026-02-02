"Plumitas" quiere volar
"Plumitas", la pava real bautizada por un popular hostelero que lleva años y paños sirviendo cerveza junto al Auditorio de Oviedo, cada vez está más aventurera. Sus andanzas por el céntrico entorno de la capital ya la han convertido en una querida y coqueta vecina. Lo de coqueta está más que claro, pues uno de sus pasatiempos favoritos es verse reflejada en escaparates y cristales, incluido el de la entrada de acceso al salón de actos de nuestra querida redacción. Y, al parecer, además de presumida, "Plumitas" quiere volar alto. Más alto, quiero decir. Algo que este humilde plumilla –que no "Plumitas"– infiere de su ensimismamiento, esta misma semana, con el escaparate de un nueva tienda de productos cannábicos en el barrio. Seguramente la muy noble y leal ave quiera llegar más arriba de la cornisa del primer piso donde a veces se posa a echar una siesta. O quizás sus siestas tengan que ver con su repentina querencia por la hierba. Quién sabe.
