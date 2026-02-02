El PP asturiano se compromete a "blindar" los derechos LGTBI y exige un requisito para los "procesos de hormonación de menores"

El Partido Popular ha mantenido este lunes un encuentro con las asociaciones que impulsan la ley asturiana LGTBI, en la que trabaja el Principado con su colaboración, para esclarecer las dudas que los populares tenían sobre el texto planteado y poder acercar posturas de cara a lograr un consenso que permita sacar adelante la norma.

El presidente del partido, Álvaro Queipo, se ha comprometido a trabajar “con sinceridad para que los derechos de las personas LGTBI se vean blindados, para que Asturias sea una tierra de derechos para ellos” y ha puesto sobre la mesa su “voluntad real” que de haya un acuerdo en torno a la nueva ley.

Entre los temas que se han puesto sobre la mesa está el de lograr las máximas garantías para los menores. “Los menores tienen que tener a sus familias participando en los procesos de hormonación o si hay que hacer alguna intervención quirúrgica, y por tanto queremos que la ley exprese claramente que las familias forman parte de ese proceso de decisión y de acompañamiento y vamos a preocuparnos muy mucho porque así sea. Las familias no pueden quedar al margen o excluidas”, ha explicado Queipo.

El presidente de los populares espera que haya un "consenso y un acuerdo" para que los menores tengan también “sus derechos blindados” y que las familias puedan participar de cualquier proceso que les afecte, porque “siempre es mejor que haya una familia acompañando, dando calor y también aportando tranquilidad, que un menor no pueda adentrarse en una decisión vital sin tener el permiso y el acompañamiento de su familia”.

Ha señalado que, en cuanto estas especificaciones estén definidas claramente en el texto, el PP estará a disposición de sumarse a “este gran acuerdo”.

Una Asturias "abierta" y "plural"

“Creemos y representamos una Asturias abierta, y por eso somos, y lo digo con toda sinceridad, aliados de todas aquellas personas que en mayor o menor grado en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de discriminación, porque con toda probabilidad todos en algún momento de los que forman parte del colectivo lo han sufrido”, ha asegurado.

En este sentido, ha insistido en que Asturias tiene “un carácter abierto y plural en el que todo el mundo es bienvenido y puede desarrollar su proyecto de vida como quiera, sin juzgar ni mucho menos criticar o perseguir a nadie por su orientación sexual, por su género o por cualquier otra cuestión y condición”.