El restaurante ubicado en pleno corazón de Asturias que se convierte en lugar de peregrinaje para los amantes del asados de cordero o el cerdo a la estaca: "El entorno espectacular, la comida buenísima y el atendimiento del 200"

Comer en pleno pulmón de Asturias, en un parque natural lleno de encanto, naturaleza y belleza, es posible. En pleno parque natural de Redes hay propuestas hosteleras de mucho interés, y en Anzó se encuentra uno de los restaurantes más importantes de la zona, que oferta una cocina tradicional con una carta de especialidades que da respuesta a todas las exigencias de los clientes tanto en el día a día, como en eventos y fiestas familiares como pueden ser las primeras comuniones, que se celebran en primavera. El de Anzó es un marco especial e idóneo para su celebración.

Más de veinte años de éxitos acumula este merendero-restaurante en Anzó. Es un negocio familiar, que en esta década ha ampliado y renovado todas sus instalaciones para ofrecer a sus clientes un lugar confortable y especial donde se mima la cocina casera y de aldea, con especialidades tan populares como el cabritu guisado o los asados de cordero o cerdo a la estaca que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Los dos amplios comedores con los que cuenta el establecimiento son ideales para celebrar cualquier fiesta, reunión o convocatoria familiar. Cuentan con chimenea de leña en los días fríos de invierno y climatización para las jornadas veraniegas. Además, está su terraza con zona ajardinada, bar, wifi y aparcamiento. En definitiva un local recomendable para todas las épocas del año, complemento de las muchas visitas que se pueden realizar dentro del parque natural que tiene múltiples encantos dignos de conocer.

Por su popular cocina con platos que gustan, los habituales en el Alto Nalón, platos de caza de jabalí y venado y recetas innovadoras (cachopo de setas relleno de jamón al cabrales, revuelto de ajetes o bacalao al cabrales) y sus deliciosos postres en los que sobresalen la crema de requesón, las natillas, cuajada y tarta de queso. Este merendero-restaurante en Anzó es un espacio ideal para disfrutar de la Reserva de la Biosfera en todos los acontecimientos familiares y sociales. Por instalaciones, servicio de cocina y atención profesional, contar con este establecimiento es un privilegio, y una excusa más para visitar el parque de Redes.

Este restaurante está muy bien valorado en las web especializadas en recomendaciones de hostelería y goza de comentarios que invitan a conocer su gastronomía. "Está en un lugar absolutamente maravilloso, la comida de calidad y la atención excelente, no se puede pedir más. Allí te sientes rodeado de belleza"; "Fantástico. El entorno espectacular, la comida buenísima y el atendimiento del 200. Un sitio a tener siempre en cuenta para pasar un buen día"; "Estuvimos comiendo aquí y nos encantó la comida, estaba todo muy rico y hecho con cariño. El entorno es ideal para pasar un buen rato,sobre todoo en tiempo bueno, puesto que tiene terraza. Y también tienen alojamientos, que ya es para disfrutar a tope...".