La rutina de los bebés asturianos (y sus familias) vuelve a romperse: las educadoras de las escuelinas anuncian dos días de huelga y una gran manifestación

Las trabajadoras de las escuelinas vuelven a decirlo alto y claro: "No reconocen nuestra labor como personal educador". Motivo por el que han presentado un nuevo calendario de movilizaciones que comenzará el próximo 11 de febrero con una concentración a las 18.00 horas frente a la Consejería de Educación. El 18 de febrero habrá una nueva jornada de huelga acompañada por una concentración a las 11 horas en la Junta General del Principado, coincidiendo con un pleno y al día siguiente, el 19, volverá a haber paros y una manifestación a las 18.00 horas que irá desde la estación de Renfe en la calle Uría de Oviedo hasta la Consejería.

"Se nos ve como cuidadoras y se infravalora nuestro valor", acusan desde el sindicato y añaden: "Como somos mujeres nos damos con un techo de cristal que este Gobierno cree que rompe pero no". Reivindican, especialmente, que se las incluyan en el grupo profesional tipo B, el primer tramo de la carrera profesional. También que se les garantice una hora fuera del aula para tareas administrativas algo que, según la última oferta de Educación (firmada por UGT, USIPA y CSIF), quedará supeditada a las necesidades del día.

Por otro lado, la delegada de Comisiones en Escuelas Infantiles, Tania Alonso, explicó que "hace más de un año pedimos que se estabilizase a todas las educadoras interinas ya que las bolsas de trabajo de los ayuntamientos iban a desaparecer y las de la comunidad iba a quedarse pequeña". Por eso, y ante la inminente incorporación a la red autonómica de cinco de los seis ayuntamientos cuyas trabajadoras siguen siendo interinas, Alonso ha enfatizado que "no van a permitir ni un despido".

CC OO advierte que "la situación continúa exactamente igual", por lo que "seguirán en la lucha". "Vamos a defender seguir negociando para alcanzar un acuerdo de contenidos que sea un acuerdo real", explicó la portavoz del colectivo, Carmen Riesgo. "Esto es una lucha a largo plazo que vamos a ganar", subrayan.