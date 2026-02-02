TSK prevé salir a Bolsa en mayo para conseguir hasta 200 millones de euros

La ingeniería asturiana TSK prevé salir a Bolsa el próximo mes de mayo, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la compañía propiedad de la familia García Vallina. El objetivo de la empresa es obtener entre 150 y 200 millones de euros de euros mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones.

La salida a Bolsa es uno de los pasos iniciados por TSK para tener el músculo financiero suficiente con el que ejecutar en los próximos años proyectos valorados en unos 1.700 millones de euros. Dado que hasta la fecha la compañía no ha logrado encontrar un socio inversor que inyecte el capital necesario para afrontar su plan estratégico, ha contratado los servicios de Banco Santander, CaixaBank y Banca March para acelerar su salida a Bolsa esta primavera, según ha publicado "Expansión". Desde la empresa han precisado que el plazo manejado es el mes de mayo.

En principio, TSK prevé colocar en el mercado una participación minoritaria de su capital entre inversores institucionales y conservar al menos el 51% de la empresa. El porcentaje aproximado del capital que saldrá a Bolsa rondará el 35%. Dado que la banca ha valorado recientemente a la compañía en unos 500 millones de euros, ese 35% tendría una valoración comprendida entre los 150 y los 200 millones. No obstante, la cuantía definitiva dependerá de la valoración que otorgue el mercado a la compañía.

En un principio, TSK sopesó estrenarse en el mercado BME Easy Access, que permite registrar primero el folleto y después realizar la colocación de acciones en un plazo máximo de 18 meses, lo que supone un ahorro en trámites y costes. No obstante, la empresa ha optado por una salida convencional en el Mercado Continuo.

El pasado mayo, la empresa obtuvo un espaldarazo de 90 millones de euros en forma de créditos parcialmente respaldados por dos entidades públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

En 2024 (último ejercicio con datos completos) unas ventas de 1.012 millones de euros –un 20% menos que en 2023, pero su segundo mejor resultado histórico– un resultado bruto (ebitda) de 65 millones y un beneficio antes de impuestos por encima de los 50 millones. El 58% de las ventas de la compañía en 2024 procedieron de América del Norte, sobre todo de México.