Los sanitarios asturianos que ejerzan de tutores en la formación de especialistas se beneficiarán de un recorte en su actividad clínica

La actividad de los profesionales sanitarios que ejerzan en Asturias como tutores y jefes de estudios en la formación de especialistas tendrá nuevas compensaciones. El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado esta mañana un decreto que establece que los nombramientos de estas figuras “se efectuarán por convocatoria”. Asimismo, “se beneficiarán de un ajuste de actividad para que dispongan del tiempo suficiente para ejercer sus funciones docentes”.

Esta medida forma parte de un nuevo decreto que regula la formación sanitaria especializada. El Gobierno regional asegura que la norma “implica importantes avances en el sistema de enseñanza postuniversitaria para profesionales con titulaciones en Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Física y Biología”.

Plasma un acuerdo de salida de huelga

Este decreto viene a plasmar uno de los acuerdos de salida de huelga firmado el pasado 15 de enero por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA). En este documento se establece que el Sespa “velará por la aplicación de los términos recogidos en la normativa reguladora sobre la Formación Sanitaria Especializada autonómica”. Y precisa que, a tal efecto, “iniciará los trámites necesarios dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la disposición normativa que Ia establezca, con el objetivo de posibilitar su implantación efectiva conforme al procedimiento de gestión que resulte aplicable”.

La norma aprobada esta mañana por el Consejo de Gobierno, basada en la normativa estatal, ordena las estructuras y órganos docentes, define las figuras y funciones de tutores y jefes de estudios y plantea la creación de la Red de Comisiones de Docencia. “La formación de especialistas en Ciencias de la Salud constituye un objetivo prioritario para el Gobierno de Asturias, que aspira a que estos profesionales alcancen el nivel óptimo de conocimientos, aptitudes y actitudes para prestar la mejor atención posible a la ciudadanía”, enfatiza el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, la Red de Comisiones de Docencia “permitirá organizar la formación, supervisar su aplicación y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos”, agrega el Gobierno autonómico.