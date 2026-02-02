La Universidad de Oviedo contará con dos nuevos másteres de ámbito social y tecnológico a partir del próximo curso

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó este lunes una amplia batería de acuerdos en materia académica, docente, investigadora e institucional, entre los que destaca la aprobación de la oferta de 1.774 plazas de Máster Universitario para el curso 2026-2027, con la incorporación de dos nuevas titulaciones, así como el procedimiento de preinscripción y matrícula. Además, se ha dado luz verde a la creación del Instituto de Formación e Innovación Docente (IFID), a una convocatoria de contratación de personal investigador joven en el marco del Programa Investigo Asturias, al Código de Buenas Prácticas en Investigación y Transferencia, y a la adhesión de la Universidad de Oviedo como miembro fundador de la AECT Ingenium, junto con otros acuerdos de carácter organizativo.

La Universidad de Oviedo contará el próximo curso con una oferta de 1.774 plazas en más de 60 másteres universitarios oficiales. Como principal novedad, el catálogo incorpora dos nuevos títulos: el Máster Universitario en Intervención Social y el Máster Universitario en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología, ambos con 20 plazas.

Junto a la oferta de plazas, el Consejo de Gobierno aprobó el procedimiento de preinscripción y matrícula en los másteres universitarios oficiales. Tal y como ha explicado el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, el nuevo marco regula de forma común los plazos, fases y requisitos del proceso en todos los títulos.

El procedimiento establece tres períodos de admisión: un período adelantado, con preinscripción entre el 9 y el 27 de febrero y matrícula entre el 17 y el 30 de abril; un período ordinario, con preinscripción del 18 de mayo al 19 de junio y matrícula en varios turnos entre julio y agosto; y un período extraordinario, con preinscripción del 3 al 31 de agosto y matrícula del 14 al 16 de septiembre. Asimismo, se introduce la posibilidad de solicitar hasta tres másteres por orden de preferencia, se regulan las condiciones de acceso para estudiantes que aún no han finalizado el Grado y se contemplan la matrícula condicionada, los criterios de baremación, las reservas de plaza y los mecanismos de reclamación.

En el ámbito de la calidad docente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Instituto de Formación e Innovación Docente (IFID), fruto de la fusión del Instituto de Investigación e Innovación Educativa y el Centro de Innovación Docente. El nuevo instituto centralizará la formación inicial y continua del profesorado universitario, así como las acciones de innovación docente y el asesoramiento en metodologías activas y competencias digitales, en línea con las exigencias de la LOSU.

Materia de investigación

En materia de investigación, se ha aprobado la convocatoria pública para la contratación de personal investigador en el marco del Programa Investigo Asturias, destinada a personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Universidad de Oviedo ha recibido una subvención de 266.000 euros para la contratación de diez personas durante doce meses, mediante un proceso selectivo basado en curriculum vitae ciego, garantizando los principios de igualdad, mérito y no discriminación.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Código de Buenas Prácticas en Investigación y Transferencia, que establece el marco ético que debe regir toda la actividad investigadora desarrollada en la institución. El documento promueve una investigación "íntegra, honesta, rigurosa y responsable", regula aspectos como la autoría científica, el uso responsable de la inteligencia artificial, la gestión ética de datos y la transferencia del conocimiento, y define los procedimientos de actuación ante posibles desviaciones o malas prácticas.

En el ámbito de la internacionalización, se aprobó la adhesión de la Universidad de Oviedo como miembro fundador de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Ingenium, un paso clave para consolidar jurídicamente la alianza universitaria europea Ingenium y reforzar la cooperación transnacional entre las diez universidades que integran el consorcio.

Finalmente, el Consejo de Gobierno da luz verde a otros acuerdos de carácter organizativo, entre ellos la modificación del número, características y retribuciones del personal eventual del Rectorado, así como cambios en el cuarto eje del II Plan Propio de Investigación y Recursos Humanos 2025-2028, y ha recibido información sobre las últimas acciones desarrolladas en el marco de la Alianza Ingenium.