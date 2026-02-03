El alcalde socialista de Siero amenaza con "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" si sigue el "injusto" trato al concejo

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi" ha lanzado una advertencia tras quejarse de retrasos o bloqueos a algunos de los proyectos relevantes para Siero. En una rueda de prensa celebrada en Pola de Siero ha advertido de lo "injusto" que resulta "que no se permita que Siero crezca". Y ha sido en ese contexto en el que ha lanzado una advertencia política: "Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses".

Ha sido la primera vez que el alcalde sierense pone sobre la mesa, aunque sea como hipótesis, la creación de un nuevo partido, pese a que desde hace tiempo por la posibilidad circulaba por los mentideros políticos. Ángel García nunca ha confirmado esos comentarios e incluso les ha restado valor, pero las declaraciones de este martes abren la opción de que el regidor promueva una candidatura específicamente centrada en los intereses sierenses.

Sin embargo, poco después, en un acto celebrado en Lugones, ha matizado sus palabras y ha indicado que lo planteaba como una hipótesis sin paternidad clara: "Lo que he dicho es, no vaya a ser que sea necesario que Siero tenga un partido propio para defender los intereses de los sierenses". "No puede ser es que minorías bloqueen proyectos de mayorías, o que haya minorías que están impidiendo que en Siero se pueda avanzar, se pueda generar riqueza y bienestar", ha añadido en una clara referencia a Izquierda Unida.

Preguntado directamente si él estaría dispuesto a promover o encabezar esa hipotética candidatura ha dicho. "No, a lo mejor alguien algún día lo pensará. Pero lógicamente yo no voy a estar en esas quinielas nunca". ¿Se plantea crear un partido o encabezarlo? "No, a día de hoy no, por supuesto que no", ha asegurado. "Estoy loco, pero no tanto", ha ironizado después.

Ángel García ha dicho que su "hoja de ruta" pasa por "volver a presentarme por el PSOE e intentar continuar siendo el alcalde de Siero". No obstante, ha reconocido que "hay situaciones que, a veces, generan un malestar, un cabreo y una impotencia que no me extraña que luego pase lo que pasa con fuerzas nuevas que surgen y que sacan lo que sacan".

Y pese a negar la hipótesis de un partido ha indicado que "igual es que hace falta ir por esa vía para que a Siero se le atienda y se le resuelvan las cosas; que Siero tenga, a lo mejor, uno o dos diputados y que esa sea la manera de que se atiendan las cuestiones que afectan al concejo", ha afirmado.

"Las cosas no están yendo como desearíamos al menos en lo que a Siero respecta, llevamos muchos meses y años de paciente espera", ha dicho en un acto convocado junto a la Cámara de Comercio de Oviedo, con el objetivo de presentar el balance de actividades de la antena cameral sierense.

Freno a Costco y a la ampliación de Parque Principado

Ángel García ha criticado la demora que lleva la declaración de proyecto de interés estratégico para la zona comercial de Costco, en el polígono de Bobes. "Estamos igual que hace un año", ha dicho.

A partir de entonces, ha comenzado una dura queja sobre el trato que, a su juicio, recibe Siero en sus proyectos que dependen de permisos o autorizaciones del gobierno regional, que encabeza el también socialista Adrián Barbón. "Tenemos muchos proyectos por nuestra ubicación, por nuestras comunicaciones, el sector comercio y el sector servicios son nuestro potencial; esperamos que alguno de esos proyectos pueda tener solución y se pueda iniciar su puesta en marcha y su construcción", ha apuntado.

Entre los proyectos que el alcalde sierense cree que sufren parálisis o bloqueo se encuentra, además de Costco, la posible ampliación del gran área comercial de Parque Principado. Ambas iniciativas tienen una traba común: las directrices regionales de comercio.

"Es muy injusto que no se permita que Siero crezca, que no se permita que se puedan materializar inversiones muy importantes", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "los proyectos que se paran en Siero, si estuvieran en otros territorios estarían ya resueltos". A continuación lanzó su aviso: "Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses".

Noticias relacionadas

Sobre el acto de presentación de resultados de la antena cameral en el concejo, afirmó que ese es el "foro para reivindicar a Siero como territorio de oportunidades". "Que no se nos regale nada, pero que se nos permita crecer", ha concluido.