Las amas de casa asturianas ya pueden solicitar la nueva pensión de 500 euros: solo 2 requisitos
Aunque trabajen igual que cualquier otra persona, al no estar dadas de alta en la seguridad social y no tener ningún tipo de contrato de trabajo, las amas de casa no tenían posibilidad, hasta ahora, de tener algún tipo de ayuda o pensión al llegar a los 65 años, edad de la jubilación
Las amas de casa representan un colectivo muy invisibilizado en España. En muchas circunstancias, su labor es bastante más cansada que cualquier otro trabajo y requiere de una entrega al 100% en las labores del hogar y familiares, ya que estas personas son las que se dedican a mantener a los más pequeños, pero también cuidan a los mayores.
Aunque trabajen igual que cualquier otra persona, al no estar dadas de alta en la seguridad social y no tener ningún tipo de contrato de trabajo, las amas de casa no tenían posibilidad, hasta ahora, de tener algún tipo de ayuda o pensión al llegar a los 65 años, edad de la jubilación, aunque ahora esta realidad es un poco diferente.
Esta pensión no contributiva la ofrece el Imserso, pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder obtenerla, que son los siguientes (además de tener 65 años o más): residir en España y haberlo hecho durante un período de 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y que exista carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual, sean inferiores a 7.250,60 euros anuales
Aun así, si la persona que cumple las condiciones mencionadas vive con familiares, hay otros requisitos que son necesarios en cuanto a ingresos. Si la convivencia es con su marido/mujer, y/o con familiares de segundo grado del solicitante, deberán ingresar en casa menos de 12.326,02 euros anuales, en caso de ser dos personas en casa. Si son tres, menos de 17.401,44 euros anuales, y si son cuatro, 22.476,86 euros anuales. Si se convive con aún más, se deberá sumar a cada integrante la cantidad de 5.075,42 euros.
En caso de residir con algún pariente de primer grado, que serían padres o hijos, los ingresos deberían estar por debajo de los 30.815,05 euros anuales si son dos personas en total en el domicilio. 43.503,60 euros anuales si son tres, y 56.192,15 euros anuales si son cuatro. Si son más, hay que sumar 12.688,25 euros anuales por cada integrante más.
El Imserso recuerda que esta pensión no contributiva es incompatible con cualquier otra, como la de invalidez o las asistenciales, así que solo se puede solicitar una (en caso de cumplir los requisitos de varias). Esta pensión puede otorgar hasta 517,90 euros al mes a la persona solicitante, lo que anualmente serían 7.250,60 euros.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar