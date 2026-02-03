Asturianos forzados a parar sus investigaciones para buscar sustento ecónomico: las fundamentales becas de 2025 que no llegaron... ¿y qué pasará con las de 2026?
Investigadores de la Universidad de Oviedo critican la falta de las ayudas Severo Ochoa, esenciales para sus tesis doctorales, y denuncian la "desconexión" de las instituciones
Los doctorandos asturianos llevan más de un año esperando por las becas Severo Ochoa, las principales ayudas predoctorales del Principado de Asturias. Así lo denuncia un grupo de investigadores en formación de la Universidad de Oviedo, que alertan de las graves consecuencias que está teniendo la no convocatoria de estas ayudas sobre el desarrollo de las tesis doctorales y sobre la continuidad de las carreras investigadoras en la comunidad autónoma.
Las becas Severo Ochoa constituyen la principal vía de acceso a la investigación para los jóvenes investigadores asturianos en la primera fase de su carrera científica. Los doctorandos subrayan que estas ayudas resultan fundamentales. “A pesar de que el sueldo que ofrecen roza el Salario Mínimo Interprofesional, nos permiten gozar de una cierta seguridad en el precario mundo de la investigación, así como cotizar en la Seguridad Social”, explican.
La convocatoria correspondiente al año 2025 no llegó a publicarse, a pesar de tratarse de ayudas de carácter anual, previstas en los presupuestos del Principado y que habían sido ofertadas en ejercicios anteriores.
Desde el Principado de Asturias explican que el problema surgió a raíz de la negativa de la Agencia Estatal de Evaluación a evaluar convocatorias de comunidades autónomas, un requisito indispensable para poder resolver este tipo de ayudas. Según la Consejería, desde que se produjo este contratiempo se ha estado buscando una agencia alternativa que pueda validar las solicitudes y permitir la apertura de una nueva convocatoria, ya de cara a 2026.
Para los doctorandos, esta explicación no resulta suficiente. Aseguran que la ausencia de las becas está teniendo un impacto directo en su trabajo diario y en la viabilidad de sus tesis doctorales. “Nos vemos obligados a dejar a un lado nuestras tesis y centrarnos en otras formas de sostenernos económicamente, con trabajos que no tienen ninguna relación con el mundo investigador al que pretendemos dirigirnos”, afirman.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo ha decidido hacer pública su situación ante lo que consideran una "profunda desconexión entre los responsables institucionales y la realidad del personal investigador en formación". Denuncian la falta de información, la ausencia de respuestas claras y la imposibilidad de planificar su futuro académico y profesional.
En este contexto, los doctorandos señalan directamente al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien hace unas semanas defendió públicamente que las tesis doctorales “son el alma de la Universidad y por eso hay que protegerlas”. Unas declaraciones que, según subrayan, se produjeron después de que expirara el plazo en el que debería haberse publicado la convocatoria de las principales ayudas para el desarrollo de las tesis doctorales en Asturias.
Las críticas se extienden también al Gobierno del Principado. “No entendemos que mientras la Consejería les hace la cama a las universidades privadas deja completamente desamparados a los jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo”, afirma Zoe Pereira, una de las afectadas. En la misma línea, Alex Fernández, investigador en formación, denuncia que “es una vergüenza que la comunidad autónoma que presume de invertir más dinero en investigación no tenga en cuenta al colectivo más vulnerable, los nuevos investigadores”.
