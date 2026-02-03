Asturias diseña su nueva ley del Voluntariado: plazos y objetivos de una norma "demandada por el sector"
Derechos Sociales conforma un grupo de trabajo con equipos técnicos, entidades del tercer sector y representantes del movimiento asociativo
Asturias ha comenzado a diseñar la futura ley del Voluntariado, una norma que actualizará la legislación vigente y la adaptará a los retos actuales, abordando cuestiones tan relevantes como definir formalmente en qué consiste esta labor o reforzando a los organismos regionales.
La pretensión del Gobierno regional es que el proyecto de ley vea la luz en el último trimestre del año, contribuyendo a una Asturias “más solidaria, inclusiva y comprometida”. La norma es muy “demandada por el sector” desde hace tiempo.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar acaba de poner en marcha un nuevo grupo de trabajo, presidido por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Mayores, Enrique Nuño. Este organismo reúne a equipos técnicos, entidades del tercer sector y representantes del movimiento asociativo.
Están instituciones, agentes sociales y entidades como la Universidad de Oviedo, UGT, CCOO, Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Asturiana de Concejos, Cermi, Fundación Vinjoy, Cámaras de Comercio, ONCE y Cruz Roja, así como diferentes Consejerías del Principado.
El objetivo de este grupo será “diseñar una ley que refuerce el voluntariado, mejore la coordinación ante crisis sanitarias o climáticas, impulse la inclusión social y promueva la salud y los buenos cuidados”.
Para conseguirlo, definirán el voluntario formal, reforzarán los centros y la plataforma del voluntariado de Asturias; actualizarán el Consejo del Voluntariado, incorporando nuevas representaciones; e integrarán en la norma la igualdad, la perspectiva de género, la diversidad y la accesibilidad universal.
Enrique Nuño había adelantado hace un par de meses que “la ley adaptará la acción voluntaria a la nueva realidad social, dado que han transcurrido 25 años desde que se puso en marcha la norma vigente. En este período se han producido importantes cambios, como el impulso de las nuevas tecnologías. En definitiva, se trata de avanzar en cohesión social e igualdad”.
