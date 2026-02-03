Asturias logra el récord de empresas que exportan de forma habitual: esta es la cifra

El número de empresas asturianas que exportan de manera regular (es decir, al menos durante cuatro años seguidos) ha alcanzado la cifra récord de 677, a tenor de los últimos datos oficiales de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex), dependiente del Gobierno asturiano. Lo ha anunciado este martes el director general del organismo, Bruno López, durante la inauguración del «Open Days», el acto que realiza cada año Asturex para poner en contacto a compañías de la región con potenciales socios comerciales.

Esta edición de «Open Days», que concluye mañana en el Palacio de Congresos de Oviedo, es especial, ya que conmemora el vigésimo aniversario de Asturex. Por ese motivo, el acto de presentación de este martes se centró en la evolución del sector exterior asturiano durante estas últimas dos décadas. Y fue en este contexto en el que López destacó la cifra de los 677 exportadores regulares, ya que son más del doble que los 320 que había en 2006, cuando nació el organismo.

Otro dato comparado que esgrimió López para reflejar la evolución del sector fue el destino de las ventas. Así, hace veinte años el 82% de la exportación de Asturias se dirigía a la eurozona, mientras que actualmente es del 70%. Una cuota que, aunque evidencia la alta dependencia que aún existe del mercado europeo, indica que «las empresas asturianas han trabajado mucho para diversificar los mercados», apuntó López. A diversificación han contribuido las más de 800 misiones comerciales lideradas por Asturex desde 2006.

De cara al futuro, el consejero de Ciencia e Industria y presidente de Asturex, Borja Sánchez, aseguró que "de aquí a veinte años habrá sectores en los que habrá que estar muy atentos, como la energía o la defensa, que necesitan sectores auxiliares que en Asturias sabemos hacer muy bien".

Por su parte, la presidenta de FADE y vicepresidenta de Asturex, María Calvo, afirmó que "uno de los grandes retos de los próximos años es explorar nuevos mercados como Asia".

Noticias relacionadas

El acto contó con una mesa en la que participaron dos de los ex directores generales de Asturex, Alberto Robles (2006-2011) y Teresa Vigón (2017-2022). En el encuentro hubo un recuerdo y un aplauso para el exconsejero de Industria Graciano Torre, fallecido el pasado 17 de enero, que fue el primer director del organismo.