Asturias logra el récord de empresas que exportan de forma habitual: esta es la cifra
Las jornadas "Open Days" de Asturex conmemoran los 20 años de trayectoria del organismo
El número de empresas asturianas que exportan de manera regular (es decir, al menos durante cuatro años seguidos) ha alcanzado la cifra récord de 677, a tenor de los últimos datos oficiales de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex), dependiente del Gobierno asturiano. Lo ha anunciado este martes el director general del organismo, Bruno López, durante la inauguración del «Open Days», el acto que realiza cada año Asturex para poner en contacto a compañías de la región con potenciales socios comerciales.
Esta edición de «Open Days», que concluye mañana en el Palacio de Congresos de Oviedo, es especial, ya que conmemora el vigésimo aniversario de Asturex. Por ese motivo, el acto de presentación de este martes se centró en la evolución del sector exterior asturiano durante estas últimas dos décadas. Y fue en este contexto en el que López destacó la cifra de los 677 exportadores regulares, ya que son más del doble que los 320 que había en 2006, cuando nació el organismo.
Otro dato comparado que esgrimió López para reflejar la evolución del sector fue el destino de las ventas. Así, hace veinte años el 82% de la exportación de Asturias se dirigía a la eurozona, mientras que actualmente es del 70%. Una cuota que, aunque evidencia la alta dependencia que aún existe del mercado europeo, indica que «las empresas asturianas han trabajado mucho para diversificar los mercados», apuntó López. A diversificación han contribuido las más de 800 misiones comerciales lideradas por Asturex desde 2006.
De cara al futuro, el consejero de Ciencia e Industria y presidente de Asturex, Borja Sánchez, aseguró que "de aquí a veinte años habrá sectores en los que habrá que estar muy atentos, como la energía o la defensa, que necesitan sectores auxiliares que en Asturias sabemos hacer muy bien".
Por su parte, la presidenta de FADE y vicepresidenta de Asturex, María Calvo, afirmó que "uno de los grandes retos de los próximos años es explorar nuevos mercados como Asia".
El acto contó con una mesa en la que participaron dos de los ex directores generales de Asturex, Alberto Robles (2006-2011) y Teresa Vigón (2017-2022). En el encuentro hubo un recuerdo y un aplauso para el exconsejero de Industria Graciano Torre, fallecido el pasado 17 de enero, que fue el primer director del organismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar