ATA gana fuerza como representante de los autónomos asturianos tras un acuerdo con FADE
"Asturias ha perdido 5.400 trabajadores por cuenta propia en cinco años", alerta en Oviedo el presidente de la asociación, Lorenzo Amor
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la organización con mayor representatividad de los trabajadores por cuenta propia en España, ganará peso como portavoz de los casi 70.000 autónomos que hay en Asturias. Esta es la razón de ser del convenio que ha firmado este martes en Oviedo el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.
El convenio implica, entre otros puntos, la creación de una "comisión de trabajo" en el seno de FADE en la que ATA analizará los desafíos del tejido autónomo en Asturias. Entre ellos, "una burocracia que cada año exige 200 horas a cada profesional", ha subrayado Amor, así como una caída de afiliación que se ha intensificado en los últimos años, especialmente en sectores como el comercio o el campo.
"Asturias ha perdido 5.400 autónomos en los últimos cinco años", ha destacado Amor. En concreto, en el mes de enero se perdieron 379 trabajadores por cuenta propia frente a diciembre. Actualmente hay en la región 69.639 autónomos afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 18% de cotizantes.
El acuerdo garantiza la coexistencia con CEAT, la asociación integrada en FADE que hasta la fecha ha ejercido el papel preponderante en la representación de los autónomos en la región. "Cada organización, CEAT y FADE, mantendrá su autonomía", ha asegurado Calvo durante la presentación del convenio en la sede de la patronal.
No obstante, el convenio implica un paso más de la presencia de ATA en FADE, a la que se asoció a finales del año pasado. De hecho, el convenio contempla que FADE y ATA se integren en sus respectivos consejos ejecutivos. Ello se enmarca, a su vez, en el creciente peso de la asociación de autónomos en la patronal nacional, la CEOE, en la que se integró en 2019.
