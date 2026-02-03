Atención asturianos: la multa de 300 a 600 euros que van a recibir por culpa de este radar que 'caza' a más de dos conductores a la hora

En Asturias, los datos de denuncias por exceso de velocidad varían. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.

El radar más "multón" de Asturias ya no está en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Quintueles (Villaviciosa). Ha sido adelantado por otro ubicado en Ribera de Arriba, que caza al día una media de 54 conductores con multas de 100 euros como mínimo (sin contar la reducción por pronto pago). Son algo más de 2 sanciones cada hora.

Según los últimos datos aportados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar de la Autovía de la Plata (A-66) a su paso por El Caleyo, en Ribera de Arriba puso en 2024 un total de 19.794 denuncias. A pesar de su "mala fama", este dispositivo redujo las sanciones en un 24,17% respecto al año anterior: de 26.104 a las 19.794. En el ranking nacional de los 50 radares más multones ocupa el puesto décimo noveno. Arriba del todo se sitúa el de la M-40, en Madrid, con 74.873 denuncias.

En total, en Asturias hubo 58.082 multas en 2024, un 23,1% menos que en 2023. La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados en la región 53 radares fijos, móviles y de tramo, colocados tantos en autopistas y autovías como en carreteras secundarias. La A-8, por su longitud, es la que más dispositivos suma con un total de once, incluido el que mide la velocidad en el puente Los Santos, en la frontera entre el Principado y Galicia.

Al radar de El Caleyo le sigue el ubicado en el kilómetro 13 de la misma vía, justo antes de que la A-66 se bifurque en la A-8 en la 'Y'. Este equipo registró 7.468 multas, mientras que en 2023 fueron 6.866.

Completa el "top 5" de radares más activos de la DGT el ubicado en la A-8 a la altura de Tabaza; los de la N-632 a la altura de Avilés en los kilómetros 100 y 98. Los últimos radares puestos en el Principado fueron dos fijos y uno de tramo. Los dos primeros están ubicados en la N-634 a la altura de Villamayor (Piloña) y en la ronda interior de Gijón. En cuanto al de tramo, se encuentra en el Corredor del Aller.