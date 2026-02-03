El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado

Asturias es una de las regiones donde la diferencia de precios de la vivienda entre los barrios más caros y más baratos de las ciudades es menor. No obstante, esa brecha alcanza los 2.740 euros el metro cuadrado, según un estudio elaborado por la sociedad de valoración Tecnitasa.

La calle Corrida, el paseo Begoña y su entorno, en Gijón, es la zona más cara para vivir en las ciudades de Asturias, con un precio medio por metro cuadrado de 3.745 euros. Por contra, la zona más barata para adquirir vivienda en las ciudades asturianas es la zona de La Tenderina en Oviedo, con un precio de 1.005 euros el metro cuadrado.

La diferencia entre el barrio más caro y el más barato en las ciudades de Asturias es de la 2.740 euros el metro cuadrado. Es una de las brechas más pequeñas dentro del conjunto de las comunidades autónomas. Sólo Extremadura (2.050 euros) y La Rioja (2.200 euros) tienen una diferencia de precios menor. Por contra, la comunidad con mayor brecha es Madrid, con 19.500 euros de diferencia entre el paseo de Recoletos (20.500 euros el metro cuadrado) y San Cristobal de los Ángeles (1.000 euros).

Noticias relacionadas

"El precio de la vivienda en 2025 ha subido en general notablemente en todas las principales ciudades de España, tanto en las zonas más caras como en las más asequibles", señaló José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa, que añadió que "el mercado residencial no evoluciona de forma homogénea, y en aquellas ciudades donde la demanda es más débil, los precios tienden a estabilizarse o incluso a registrar ligeras correcciones a la baja".