La construcción asturiana teme sobrecostes por la normativa de eficiencia

La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) advirtió ayer de los "riesgos" que puede generar la inminente adaptación del Código Técnico de la Edificación (CTE) a la nueva normativa europea de eficiencia energética y reclamó una "transposición proporcionada y realista".

La organización alertó de que una aplicación que vaya más allá de lo estrictamente exigido por la Unión Europea puede generar importantes sobrecostes y comprometer el acceso a la vivienda. "Alguien tiene que decirle basta a Europa cuando las exigencias normativas ponen en riesgo la viabilidad de las promociones", señalaron fuentes de la patronal de la construcción.

La patronal CAC-Asprocon manifestó su "preocupación" ante el impacto que pueda tener la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2024/1275 de Eficiencia Energética de los Edificios, aprobada el pasado mes de mayo de 2024, sobre la actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE). CAC-Asprocon advirtió de que puede generar sobrecostes y exigencias adicionales no previstas en la propia normativa europea. Señaló que algunas medidas propuestas, como requisitos energéticos más estrictos, nuevas cargas documentales o imposiciones técnicas que van más allá del marco europeo, podrían incrementar el precio final de la vivienda, afectar a la vivienda asequible y comprometer la viabilidad económica de las promociones.

Noticias relacionadas

La organización defiende que su prioridad es "suministrar al mercado el número de viviendas que requiere y, aunque le gustaría avanzar en la descarbonización, si esta supone un impedimento para alcanzar ese objetivo deberían rebajarse las pretensiones". Por ello, insta a una transposición "proporcionada, técnicamente viable y alineada con la Directiva europea, que garantice los objetivos de eficiencia energética sin crear sobrecargas innecesarias ni perjudicar el acceso a la vivienda".