La defensa, un sector lleno de "capitanes" asturianos

Los asturianos llevamos muy a gala nuestra condición de tales, casi a niveles bilbaínos. Si ese orgullo se maneja con gracia, sin avasallar al interlocutor con ocho apellidos mierenses o llaniscos, puede resultar muy provechoso para generar simpatías, alianzas o incluso amistades. En general, los asturianos caemos bien, y eso es una de esas "habilidades blandas" (así se llaman en el mundo corporativo) muy útiles para entornos complejos o delicados.

Y no es poco complejo ni poco delicado el mundo de la industria militar, llamado a convertirse en una importante palanca económica, sobre todo en Asturias. Por eso conviene saber que existen varios asturianos en puestos destacados del sector. La primera es la propia Ministra de la cosa, Margarita Robles, que, aunque nacida en la vecina León, el pasado viernes reconoció en Oviedo el orgullo de sus raíces carbayonas, ciudad de su familia materna. De Oviedo es también Antonio Bueno, presidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS), división europea del gigante americano. Alejandro Page, director general de su filial Santa Bárbara Sistemas, la dueña de la fábrica de Trubia, tiene una esposa asturiana. También lo es Mari Carmen Moneva, directora de recursos humanos de Indra; así como Ángel de Álvaro, directivo de Indra recién fichado de GDELS. Y asturiano es también el nuevo responsable de la fábrica de Indra en El Tallerón gijonés.

Sí, las tropas del sector de la defensa están bien nutridas de galones asturianos.