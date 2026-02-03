La respuesta de la FSA a la amenaza del alcalde de Siero de una candidatura regional: "El compromiso con el concejo es evidente; todo lo demás es secundario"

La Federación Socialista Asturias (FSA) defiende el "compromiso" y el "respaldo" del Gobierno del Principado al concejo de Siero, ante las críticas de su alcalde, el socialista Ángel García "Cepi", por el trato "injusto" que dice recibe su concejo impidiéndole "crecer", y su aviso del posible lanzamiento de "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" que defienda los intereses del municipio.

Aseguran que el ejemplo "más evidente" de ese respaldo regional es la apuesta por la instalación del almacén logístico de Amazon, que ha conseguido "dar una nueva vida al polígono de Bobes". Aunque "hay muchas más, incluida la autovía entre Bobes y Samiguel, la reciente apertura de dos escuelines autonómicas –Los Polesinos y Mundu Feliz–, el instituto de La Fresneda o la residencia de Lugones".

Actuaciones que "han contrinuido al desarrollo del cuarto concejo de Asturias" y a las que próximamente se sumarán "otros importantes proyectos previstos o en marcha". "La combinación de buena gestión autonómica y local se ha traducido en un crecimiento constante del municipio, puesto de manifiesto en sus indicadores demográficos y económicos", insisten.

Para los socialistas regionales esta es "la única línea de trabajo" que se plantean, "continuar trabajando en común por el bien de Siero". Ante este objetivo, concluyen, "todo lo demás resulta muy secundario".