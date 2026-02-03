La Guardia Civil comenzará a multar en 24 horas por no llevar el dispositivo de seguridad que se guarda en el maletero: los conductores asturianos afectados

La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a 43 carreteras, tres de ellas de la red principal, en concreto, la A-52 en A Canda (Ourense), la A-6, en Combarros (León) y la A-1, en Carabias (Segovia), transitables con precaución, según informa la General de Tráfico (DGT).

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 3 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes por la tarde; en la cara sur de la Cordillera pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros. Temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral; mínimas sin cambios relevantes; heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. V

Por todo ello, a la hora de circular es importante estar atento a las indicaciones de la DGT, extremar las precauciones y utilizar cadenas o neumáticos de invierno en las vías en las que se requiera su uso.

A la hora de circular, el Reglamento General de Circulación establece que en el coche debemos llevar la nueva baliza V-16 para señalizar en caso de que tengamos una avería. También un chaleco reflectante y una rueda de repuesto o kit antipinchazos en caso de que suframos un problema durante la circulación. Respecto a las ruedas de invierno o cadenas no es su obligatorio su uso en el día a día ni llevarse en el coche. Solo es obligatorio cuando las condiciones climatológicas obliguen a su uso en una carretera determinada. Para ello el tramo estará regulado por la señal R-412, una señal de color azul con un dibujo blanco en el centro con un neumático con cadenas. Si llegamos a un punto en el que se requiere ese uso y no llevamos ni neumáticos aptos, ni cadenas, habrá que dar la vuelta. De lo contario, la guardia civil te puede sancionar con 200 euros de multa (100 si se paga antes) o incluso inmovilizar el vehículo.

Además, recuerda que debes llevar la baliza v-16 en tu coche. Este dispositivo ya es obligatorio en los vehículos y no usarlo en caso de avería puede ser motivo de sanción. No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.