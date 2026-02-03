Hablan los ferroviarios asturianos (en Madrid): "El ancho métrico está fatal; el servicio es seguro, pero puede serlo todavía más"

Alrededor de medio millar de ferroviarios se manifestaron esta mañana ante la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid, para reclamar al Gobierno “mejoras e inversión” en el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas y que ha precipitado una crisis en el sector, con retrasos y cancelaciones en varios servicios.

Trabajadores de Renfe y Adif, llegados de toda España, y también de algún operador privado, como Iryo, convocados por los sindicatos, se movilizaron para pedir “soluciones”, aunque todos los representantes sindicales (Semaf, UGT, Comisiones Obreras, CGT y SF) se esforzaron en recalcar que “el tren es seguro”. Hubo algún tímido cántico pidiendo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizado por trabajadores de Iryo, aunque no fue secundado por la mayoría de los asistentes.

“Más personal y menos bacanal”, gritaban algunos manifestantes, en referencia a los escándalos de corrupción del Ministerio en tiempos de José Luis Ábalos, ahora en prisión preventiva por el caso de las mascarillas.

Nutrida representación asturiana

La concentración contó con una nutrida representación asturiana, con unos 40 ferroviarios (maquinistas, interventores, trabajadores de talleres…) desplazados desde el Principado, la mayoría en el primer tren de la mañana y afiliados a los sindicatos convocantes. Los ferroviarios de la región coincidieron también en subrayar que el tren es seguro. La protesta se produjo a pocos días de la huelga en el sector, convocada por Semaf para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Lucía Centellas, esta mañana en Madrid / LNE

“Reivindicamos un ferrocarril público, que cumpla con las garantías de seguridad del pueblo trabajador. Rechazamos la privatización masiva. El tren es seguro, pero puede ser más seguro todavía”, aseguraba Saúl Fernández, trabajador del Centro de Regulación de Circulación de Adif en El Berrón.

Los ferroviarios asturianos, en la concentración en Madrid / LNE

Lucía Centellas, una de las pocas mujeres maquinistas presentes en la manifestación, trabaja en el ancho métrico (la antigua Feve), uno de los servicios más castigados. “Está fatal, hay muchos retrasos y se necesitan mejoras en la infraestructura”, afirmaba en referencia a la línea de Carreño. “El tren es seguro y en eso estamos todos de acuerdo, pero debería ser más seguro”, añadió.

Por su parte, Jorge Velázquez, trabajador de Adif, señalaba que “la inversión en cercanías no es suficiente y existe una gran diferencia respecto al AVE”.

El ferroviario Alberto Ramos, en Madrid / LNE

Alberto Ramos, veterano de Adif en Asturias, centró el foco en la subcontratación de servicios dentro del sector ferroviario. “Estamos aquí para pedir que no haya más externalizaciones. Solo internalizando se mejorará la línea ferroviaria”, sostuvo. En Asturias, Adif subcontrata la mayor parte del mantenimiento, así como los trabajos previstos en la Variante de Pajares.

Javier Herreras, jefe de circulación de Adif, junto a Andrés Nicieza, trabajador también del gestor ferroviario, coincidieron en que “el mayor problema en Asturias es el ancho métrico: los trenes son viejos, los nuevos no llegan y falta material”.

Jorge Velázquez, en la concentración ferroviaria / LNE

La concentración, celebrada en una jornada de lluvia y frío, concluyó con la intervención de varios representantes sindicales a nivel nacional. “El sistema es seguro, pero puede mejorarse. Exigimos mejoras, inversión y cambios inminentes”, indicó Diego Martín, secretario general de Semaf, quien trasladó el pésame a las víctimas de Adamuz y a los ferroviarios fallecidos en las últimas semanas.