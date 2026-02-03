Jornada caótica en las cercanías asturianas: trenes cancelados, retrasos de más de una hora y "averías" en la infraestructura

Jornadas de retrasos e incidencias en las cercanías asturianas, con especial afección en las líneas de ancho convencional, es decir, aquellas que comparten vía con la alta velocidad y las que comunican los principales núcleos de población del Principado.

Las líneas C1 (Gijón–Puente de los Fierros), C2 (El Entrego–Oviedo) y C3 (San Juan de Nieva–Oviedo) acumulan desde este lunes numerosos retrasos debido a una “avería en la infraestructura”, según ha informado Renfe. En algunas frecuencias, la demora ha llegado a superar la hora de duración, afectando a un elevado número de viajeros. En el caso de la C1, que además enlaza Gijón y Oviedo, se han registrado al menos tres suspensiones de servicio hasta primera hora de la tarde.

"Es intolerable, es vergonzoso. Hoy media hora de retraso en hora punta entre Oviedo y Gijón", aseguró una usuaria. El perfil habitual de los usuarios afectados es el del viajero que utiliza el tren de cercanías para desplazarse a su puesto de trabajo. Las incidencias no se limitan al ancho convencional, ya que otras líneas de ancho métrico también se han visto comprometidas.

En concreto, la línea C8 (Collanzo–Baiña) mantiene suspendida la circulación entre Figaredo y Collanzo por una “incidencia técnica”, lo que ha obligado a Renfe a habilitar un servicio especial por carretera.

Problemas estructurales

“Es un engorro, provoca más carga de trabajo y retrasos para los viajeros”. De este modo valoran los maquinistas de tren consultados el estado de la red ferroviaria de cercanías de Asturias después de dar a conocer LA NUEVA ESPAÑA que la región acumula 67 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en distintos tramos, tanto en ancho convencional como en ancho métrico (la antigua Feve).

Desde el accidente de Adamuz, en Córdoba, que costó 46 muertos, en Asturias han aumentado las LTV, debido a que se han multiplicado los avisos de los maquinistas y Adif, gestor ferroviario, toma inmediatamente la determinación de reducir la velocidad, según fuentes ferroviarias. Todos los consultados aseguran que tener 67 limitaciones de velocidad es "una barbaridad".

En esos tramos, los convoyes tienen que circular a menudo a 30, 20 o incluso a 10 kilómetros por hora. En cercanías, un tren puede circular a 120. El motivo de estas limitaciones obedece en su mayoría a problemas en la infraestructura, según la documentación de Adif, en la que se habla del estado de la vía, túneles antiguos, desprendimientos, pasos a nivel, trincheras…