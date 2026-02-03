El Ministerio de Sanidad acredita una unidad docente de Radiofarmacia en el HUCA, en la que podrá formarse un residente al año

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) podrá formar a un residente al año en la nueva unidad docente de Radiofarmacia a partir de la convocatoria de formación especializada prevista para el curso de 2027.

El Ministerio de Sanidad ha resuelto recientemente la creación de esta unidad docente en el centro sanitario, que abre una nueva posibilidad para un hospital en el que se forman cada año cerca de 90 profesionales de 40 especialidades.

La formación especializada en el HUCA se ha incrementado notablemente en los últimos años, al pasar de las 77 plazas ofertadas en 2019 hasta las 89 actuales.

Producción de radiofármacos

El área de Radiofarmacia del HUCA afronta el complejo cometido de desarrrollar la producción de radiofármacos, un material radiactivo que se aplica al diagnóstico y al tratamiento de tumores, principalmente, y de otras enfermedades.

El complejo sanitario ovetense contará con un ciclotrón, un equipo de alta tecnología que fabrica isótopos radiactivos de vida muy corta y capaces de atacar de forma selectiva las células enfermas.

El equipo de medicina nuclear permitirá "tratar patologías prevalentes, como cáncer o enfermedades neurodegenerativas, de una manera más personalizada y precisa", explicó a este periódico Noelia Martín Fernández, responsable de la Unidad de Radiofarmacia del HUCA.

Los presupuestos de la Consejería de Salud de 2026 destinan a este proyecto 3,2 millones de euros. La puesta en marcha del ciclotrón requerirá, al menos, tres años de preparación y tendrá, además, un enfoque investigador, lo que aporta un factor novedoso a nivel nacional. Exigirá, entre otros requisitos, la obtención de "autorizaciones estrictas" por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).