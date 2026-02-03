Multados con 200 euros decenas conductores asturianos por llevar la baliza V-16, pero tener el distintivo caducado: la Guardia Civil redobla los controles

Todos los conductores españoles están obligados, desde el pasado 1 de enero, a llevar la nueva baliza de emergencia V-16 y ponerla y activarla en la parte más alta del vehículo en caso de avería o accidente, en sustitución de los clásicos triángulos. En caso contrario, la multa podría ser de 80 euros.

Sin embargo, lo que más preocupa en Asturias en estos momentos no es tanto la baliza, sino el distintivo V-19. Es decir, la pegatina de la ITV. Según la responsable de la Inspección Técnica de Vehículos del Principado, Marta Torre, casi uno de cada cinco vehículos que circulan por Asturias lo hace sin la inspección técnica obligatoria en vigor. Con un parque estimado de 720.000 vehículos, alrededor de 140.000 tienen la ITV caducada, una bolsa que sitúa el problema muy por encima de la media nacional y que trasciende el dato administrativo para convertirse en un problema de seguridad vial.

Este dato coincide con el que aporta, procedente de los registros de la Dirección General de Tráfico , el informe de fiscalización del servicio de ITV en el Principado. A cierre de 2024, 139.946 vehículos domiciliados en Asturias figuraban con la inspección vencida, de los cuales 59.731 eran turismos y 80.215 pertenecían a otras categorías.

Si se atiende solo a los que debían pasar la revisión durante 2024 y no lo hicieron, el volumen resulta llamativo, con 102.919 vehículos incumplidores en un solo ejercicio.

Sanciones de hasta 500 euros

Con una ITV favorable, no tendrás que pagar ninguna sanción, aunque existan defectos leves. En cambio, recibirás una multa (de 200 a 500 euros, según el caso) si te sorprenden sin haber pasado la ITV, o con un informe desfavorable o negativo. Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Y, ojo, circular con una ITV desfavorable supone una multa de 500 euros y puede llevar a la inmovilización del vehículo si no se soluciona, aunque tengas cita previa, salvo que te dirijas directamente a la estación de ITV el día y hora de tu cita. Además, no olvides que, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

Tal y como explica la última actualización del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, el artículo 12 específica que "los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica deberán colocar el correspondiente distintivo V-19 conforme a lo previsto en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, que será obtenido en la estación de ITV y tendrá la consideración de prueba de inspección. Quedan exentos de la colocación del distintivo V-19 aquellos vehículos catalogados o clasificados por la Administración como vehículos históricos. Los agentes de la autoridad encargados del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, así como el resto de administraciones con competencia en materia de inspección técnica, verificarán la vigencia de la inspección técnica periódica de los vehículos a través de los datos obrantes en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, o alternativamente del informe de inspección o de la tarjeta ITV o certificado de características del vehículo".