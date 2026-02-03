Ya es oficial: los desahucios dejarán de estar blindados en Asturias si los propietarios de las viviendas "okupadas" solo tienen una casa alquilada

Ya es oficial. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La novedad respecto a la propuesta inicial es que esta medida no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas, fruto del acuerdo entre el PSOE y PNV. Dicho con otras palabras, los "pequeños propietarios" quedarán fuera del plan antidesahucios del Gobierno y los inquilinos de las viviendas "okupadas" podrán ser desahuciados.

Aumento de las compensaciones

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts. Desde Vivienda señalan que el decreto "blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores".

Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada. La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y Junts para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso, donde fue derogado el pasado 29 de enero por falta de apoyos.

En esa ocasión la moratoria de los desahucios, que afecta a unas 60.000 familias, iba incluida en un decreto "ómnibus" con otras muchas medidas, entre ellas la revalorización de las pensiones.

Escudo social

El nuevo decreto "antidesahucios" que ha aprobado este martes el Gobierno, incluye solo medidas del llamado "escudo social", como la moratoria del corte de suministros a las familias vulnerables y del bono social eléctrico. Desde Vivienda subrayan que el Gobierno seguirá aportando financiación a las comunidades autónomas para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad.

También recuerdan que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica la inversión hasta los 7.000 millones, y que en él hay líneas específicas para la construcción de vivienda social, así como programas de ayudas para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.

En cuanto a las compensaciones para las personas propietarias, el Consejo de Ministros dotó la semana pasada con 300 millones de euros línea de avales que creó el pasado diciembre para cubrir a pequeños arrendadores en casos de impago de alquileres.