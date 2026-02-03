El paro registra un fuerte repunte en Asturias: así afecta el fin de la campaña de Navidad y el bache de la industria
El Principado sumó en enero 1.646 parados y es, después de Cantabria, la región que sufrió un mayor incremento
El fin de la campaña comercial de Navidad y el bache que sufre la industria, agravado por las incidencias en las factorías siderúrgicas de ArcelorMittal, ha provocado un notable repunte del desempleo en Asturias durante enero. Tras Cantabria, el Principado ha sido la comunidad autónoma con un mayor incremento de desempleados.
El Principado finalizó el pasado mes con 52.843 personas en paro, 1.646 más que en el mes anterior (un incremento del 3,2%), pero 2.525 menos que hace un año (un descenso del 4,6%).
Respecto al mes anterior, el paro en enero aumenta en los servicios (4,1%), coincidiendo con el fin de la campaña comercial de Navidad, y en la Industria (2,7%), lastrada por los problemas de ArcelorMittal, que tiene uno de sus dos hornos altos de Gijón parado por avería y el recorte de producción está afectando en el empleo de las empresas auxiliares, que tienen activos para expedientes de regulación temporal de empleo. También aumenta el paro en el colectivo sin empleo anterior (2,1%), mientras que disminuye en el sector primario (-3,0%) y la construcción (-2,6%). Respecto a enero del año anterior la caída es generalizada en todos los sectores, con especial intensidad en el primario (-10,1%), la construcción (-9,9%) y los servicios (-5,8%).
El incremento mensual del paro en Asturias, del 3,2%, fue muy superior al registrado de media en España, del 1,26%. Solo la vecina Cantabria (3,99%), registró una tasa de incremento superior a la asturiana.
Durante el mes de enero se realizaron en Asturias 17.944 contratos laborales, un 5,9% menos que en el mes anterior y un 1,7 % menos que en enero de 2025. El 80,8% de los contratos se realizaron en el sector servicios. Los contratos indefinidos representaron el 31,8% del total, mientras que en el conjunto del país este porcentaje se elevó al 41,6%.
La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en enero en 389.798 personas, 5.605 menos que el mes anterior (-1,4 %) pero 7.789 más que en el mismo mes de hace un año (2,04%).
