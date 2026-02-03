¿Planeas una escapada rural en Asturias? El Principado te abona 75 euros del coste de la estancia si rellenas este formulario

El Gobierno de Asturias ha lanzado una nueva campaña de bonos de descuento para utilizar en establecimientos de turismo rural del Principado. Se trata de una fórmula por la cual el Ejecutivo aporta 75 euros en cada bono y que ha sido exitosa desde su lanzamiento. El nuevo plazo de solicitud se ha abierto este 2 de febrero. Solo en el primer día se han vendido 372 bonos.

La fórmula es sencilla: el bono tiene un coste de 150 euros, pero el usuario únicamente abona 75 euros, mientras que el Principado aporta otros 75 euros. Una vez adquirido el bono (digital y con un código QR), el usuario puede gastarlo a lo largo de este 2026 en casas de aldea o apartamentos rurales adheridos al programa.

Cada usuario puede adquirir hasta dos bonos, y ambos podrían emplearse si se reservan estancias de cuatro o más plazas. El valor del bono se irá descontando del precio de las reservas a medida que se utilice, y puede canjearse de forma íntegra o parcial. Si no se completa la cuantía del bono, el resto quedará como saldo para otra reserva en un establecimiento rural. La exigencia, en todo caso, es que la estancia tenga una duración mínima de dos noches.

Los bonos pueden adquirirse en esta página web, donde se detallan todas las condiciones para participar en este programa de descuento. En la actualidad el programa cuenta con un total de 360 establecimientos adheridos, en los que es posible canjear la fórmula de descuento planteada por el Principado. El Gobierno regional ha reservado para este programa un total de 700.000 euros, de modo que la oferta caducará en el momento en que se agote la previsión presupuestaria.

El Ejecutivo destaca que esta campaña ya sirvió para impulsar el turismo rural el año pasado. En 2025, Asturias alcanzó su récord histórico en este tipo de establecimientos, con 304.979 visitantes. Además, registró un aumento de la afluencia del 9,6% entre septiembre y diciembre, los meses en los que estuvieron activos los descuentos.

La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha destacado que, con este programa, “el Principado mantiene su compromiso con el sector rural, refuerza la desestacionalización, impulsa la redistribución de turistas por el territorio y potencia la cohesión territorial”.

La iniciativa, concebida para dinamizar la actividad y estimular el consumo, permite a la ciudadanía disfrutar de la oferta turística del Principado con ventajas económicas, al beneficiarse de estancias en alojamientos de turismo rural a mitad de precio.

Los bonos, que pueden descargarse desde este lunes, estarán disponibles hasta que se agoten. Podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026, con las excepciones del 1 de mayo, Jueves y Viernes Santo, y el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.

Este sector, líder del turismo rural en la España Verde —formada por Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco—, destaca por su oferta de ecoturismo, su biodiversidad y su enfoque sostenible, y constituye una de las señas de identidad del turismo asturiano.