La plantilla de Ence suspende la huelga hasta el día 12 para intentar un acuerdo

La dirección del grupo español de pasta de celulosa Ence y el comité de la fábrica de la compañía en Navia no alcanzaron ayer ningún punto de entendimiento sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa quiere realizar sobre 96 trabajadores de la planta naviega, que suponen el 26% del total de la plantilla, formada por 368 profesionales.

La reunión entre las partes tuvo lugar en un clima muy sensible, dado que se produjo 24 horas después de la gran manifestación en contra de los despidos celebrada el domingo en Navia, a la que asistieron unas 4.000 personas.

No obstante, la dirección de Ence no ha alterado su intención original de prescindir de 96 puestos, una medida que forma parte del plan de eficiencia que la empresa ha diseñado de aquí a 2027. El comité de empresa se opone radicalmente a esos despidos. "Estaríamos dispuestos a negociar unas 27 o 27 prejubilaciones de trabajadores con edades próximas a la jubilación, pero lo que están planteando es una auténtica barbaridad, es eliminar uno de cada tres trabajadores", argumentó el presidente del comité, Javier García Zardain.

A la izquierda, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y la directora de Empleo, Judit Flórez, ayer, con el comité de empresa. | / LNE

La plantilla hizo ayer huelga, paralizando la fábrica, pero hoy ha reanudado la actividad normal, que mantendrá hasta el próximo día 12, fecha en que se celebrará una nueva reunión con la cúpula de la empresa. "Vamos a darles esta semana de ‘impasse’ para intentar lograr un acuerdo y, si no es así, iremos a una movilización indefinida", advirtió García.

El Gobierno del Principado se ha posicionado claramente del lado de la plantilla. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, reclamó "máxima responsabilidad" a Ence y aseguró que el Ejecutivo "será muy diligente" en la observancia de "toda la legalidad en materia de empleo".

Por su parte, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que ayer se reunió con el comité de la fábrica naviega, resaltó que "la manifestación del domingo evidenció la percepción de injusticia que se tiene en la comarca y en toda Asturias por el ERE".