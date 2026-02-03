La plantilla de Ence suspende la huelga hasta el día 12 para intentar un acuerdo
Encalla la negociación entre los trabajadores y la dirección, que insiste en recortar 96 empleos
La dirección del grupo español de pasta de celulosa Ence y el comité de la fábrica de la compañía en Navia no alcanzaron ayer ningún punto de entendimiento sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa quiere realizar sobre 96 trabajadores de la planta naviega, que suponen el 26% del total de la plantilla, formada por 368 profesionales.
La reunión entre las partes tuvo lugar en un clima muy sensible, dado que se produjo 24 horas después de la gran manifestación en contra de los despidos celebrada el domingo en Navia, a la que asistieron unas 4.000 personas.
No obstante, la dirección de Ence no ha alterado su intención original de prescindir de 96 puestos, una medida que forma parte del plan de eficiencia que la empresa ha diseñado de aquí a 2027. El comité de empresa se opone radicalmente a esos despidos. "Estaríamos dispuestos a negociar unas 27 o 27 prejubilaciones de trabajadores con edades próximas a la jubilación, pero lo que están planteando es una auténtica barbaridad, es eliminar uno de cada tres trabajadores", argumentó el presidente del comité, Javier García Zardain.
La plantilla hizo ayer huelga, paralizando la fábrica, pero hoy ha reanudado la actividad normal, que mantendrá hasta el próximo día 12, fecha en que se celebrará una nueva reunión con la cúpula de la empresa. "Vamos a darles esta semana de ‘impasse’ para intentar lograr un acuerdo y, si no es así, iremos a una movilización indefinida", advirtió García.
El Gobierno del Principado se ha posicionado claramente del lado de la plantilla. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, reclamó "máxima responsabilidad" a Ence y aseguró que el Ejecutivo "será muy diligente" en la observancia de "toda la legalidad en materia de empleo".
Por su parte, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que ayer se reunió con el comité de la fábrica naviega, resaltó que "la manifestación del domingo evidenció la percepción de injusticia que se tiene en la comarca y en toda Asturias por el ERE".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles