La Policía Nacional emite una alerta general por lo que está apareciendo en la puerta de los pisos asturianos: "No toques nada. Llama al 091"

La Policía Nacional ha emitido un mensaje en sus redes sociales para alertar a la población de la forma de actuar de los delincuentes en nuestro hogar. Se trata de un detalle que puede pasar desapercibido al ojo humano, pero por el que los inquilinos corren el peligro de ser desvalijados.

Son pequeños testigos de plástico pero representan un gran peligro. El objetivo de los "cacos" es comprobar si hay alguien dentro de esos inmuebles. Si horas después de colocar la pequeña pestaña de plástico regresan al piso y la "marca" no se ha movido quiere decir que tienen vía libre.

La Policía se muestra muy tajante sobre los pasos que se deben seguir en caso de localizar este testigo en la puerta de nuestro hogar. "No toques nada. Llama al 091. Podría tratarse de un objeto colocado por ladrones para comprobar si estás en casa", apuntan desde su cuenta oficial de la red social X.

Hace unos meses, la Policía Nacional detectaba, en al menos tres edificios completos de Mieres, pisos marcados por los cacos para comprobar si hay o no gente, con el fin de entrar en el caso de que estén vacíos. Los agentes de la unidad científica de la Comisaría de Mieres ya han eliminado estas marcas, elaboradas con hilos de silicona, y se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia.

Los policías comprobaron que en todas las puertas de las cinco plantas del edificio había un hilo o punto de silicona entre el marco superior y la propia puerta. Este testigo es el que usan los ladrones para comprobar si la vivienda está o no habitada. Fuentes policiales explicaron que el modus operandi de estas bandas, generalmente itinerantes, es volver unos días después para ver si la silicona está rota, señal de que alguien ha entrado o salido de la vivienda, o por el contrario, se mantiene como la dejaron, indicativo de que probablemente no haya nadie y puede ser un objetivo para entrar a robar. Estos hechos se han repetido, según fuentes policiales, en al menos otros dos edificios. La Policía Nacional informaba a los vecinos de las recomendaciones a seguir. Por un lado, en el caso de ver movimientos extraños de gente ajena al portal, dar inmediatamente la señal de aviso y ponerse en contacto con la comisaría. También piden a vecinos de portales que aún no han sido marcados, que si detectan marcas en sus puertas, miren la de sus vecinos y avisen a la Policía, e incluso las retiren.

Por otra parte, también pidieron a los vecinos que cerrasen sus puertas con llave, para no facilitarles el trabajo a los cacos. Además, en el caso de irse de vacaciones, tratar de que familiares o vecinos de confianza pasen con cierta asiduidad por el domicilio, para que se vea cierto movimiento por el piso.