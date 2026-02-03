Salud niega “hechos constatados” de mujeres en riesgo de cáncer de mama que sufren “demoras” en sus pruebas, acusa el PP

El Partido Popular ha acusado a la Consejería de Salud de negar “hechos denunciados y constatados” de mujeres en riesgo derivado de cáncer de mama que sufren “retrasos y demoras” en sus pruebas de control.

Ante el pleno de la Junta, la diputada popular Pilar Fernández Pardo ha subrayado que los testimonios de pacientes publicados por este periódico “no son casos aislados, cada día salen más”. En su réplica a la titular de Salud, Conchita Saavedra, ha puntualizado que “las demoras son reales”. Y ha añadido que estas vivencias relatadas por las propias interesadas evidencian “un fallo del sistema que usted gestiona, del que los responsables son usted, señora Saavedra y el presidente Barbón, ausente hoy también”.

La respuesta de la Consejera a las críticas del PP se ha centrado en reclamar “tranquilidad a las mujeres” en relación al seguimiento y control de las pacientes que han sufrido cáncer de mama o presentan elementos de riesgo. Y ha pedido a las usuarias “que sigan confiando en nuestro y en su sistema sanitario público”.

Denuncias sobre varios hospitales

Al pleno parlamentario de esta mañana han llegado las sucesivas denuncias de pacientes de los mayores hospitales de la región sobre retrasos en las pruebas de control de sus situaciones de riesgo de cáncer de mama. Un riesgo que se deriva bien de haber pasado por la enfermedad, bien de tener antecedentes familiares, características genéticas u otros factores que puedan predisponerlas.

La consejera de Salud fue interrogada, por vía de urgencia, por Fernández Pardo, y ha respondido que “existe un circuito preferente para aquellas mujeres que ya tienen un cáncer de mama diagnosticado o mujeres con un alto riesgo de ese cáncer de mama”. Y ha precisado que “estas pacientes no están en esta espera, y sus revisiones y pruebas son citadas y se programan directamente por la unidad de mama con prioridad clínica”.

En relación con lo publicado desde el pasado jueves por este periódico, la doctora Saavedra ha subrayado: “Quiero dejar claro que respeto al mensajero, a los medios, a los particulares, que utilizan los recursos oportunos para alzar su voz y para decir que hay situaciones deficientes en el actuar de la Administración”.

La titular de Salud ha señalado que “en Asturias no hay un solo circuito de mamografías”, sino “tres circuitos perfectamente diferenciados”. Y ha añadido que “mezclar a veces realidades distintas solo genera confusión y alarma”.

Barbón, "desatascador de agendas sanitarias"

Fernández Pardo ha hecho alusión a las quejas de pacientes que han trascendido hasta la fecha. La primera fue de una trabajadora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que no acababa de recibir su citación para una mamografía de control en el propio complejo sanitario ovetense. Esta paciente denunció la demora en una red social, en la que apeló directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón. Este le pidió que le enviara sus datos personales y una explicación de su situación “porque ese retraso nos parece inaceptable". Esta invitación del presidente autonómico apareció publicada a las 23.29 horas de este pasado miércoles. A las 19.43 horas del día siguiente, jueves, la paciente publicaba en su perfil de la red social. La mujer logró en 20 horas, a través de una red social, lo que no había conseguido en nueve meses en el hospital en el que trabaja.

Esta mañana, la diputada popular Pilar Fernández Pardo se ha mostrado muy crítica con esta intervención presidencial: “Barbón se transforma de repente en desatascador de agendas sanitarias, considera este caso como un retraso inaceptable y actúa públicamente como un conseguidor, como un presidente del atajo. Vaya ejemplo que nos está dando”, indicó.