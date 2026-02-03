La razón por la que cada vez más asturianos colocan por las noches un cojín entre la persiana y la ventana

Es invierno y las borrascas no paran de sucederse en Asturias y en toda España. Esta semana toca la borrasca "Leonardo", que provocará lluvias abundantes en toda la Península, y en especial en el sur, donde se espera que las precipitaciones sean "extraordinariamente persistentes". Los últimos temporales, además, están viviendo acompañados de rachas muy fuertes de viento. Sin ir más lejos, el Principado estuvo en alerta amarilla por vientos este fin de semana.

Ante el molesto aire son muchos los asturianos que han optado por colocar un cojín entre la persiana y la ventana para conciliar el sueño mejor. Y es que intentar dormir con el ruido de la persiana batiendo contra el cristal es sumamente molesto.

El truco del cojín para evitar el ruido por las noches / @patriwhitehouse

La influencer @patriwhitehouse explica en qué consiste este trucazo. "Gracias a vosotras he dado con una buena solución para acabar con el ruido más molesto que causa el viento en esta casa y es que por las noches no hay forma de ignorar las persianas porque tienen un vaivén que no hay manera de pegar ojo", señala. La solución es poner un cojín o un trapo que haga presión en la persiana. "Gracias a la presión que ejerce se queda totalmente inmovilizada y de una forma supersencilla hemos acabo con los ruidos", apunta.

"Me dijisteis que pusiera un trapo pero a mí se me ha ocurrido poner un cojín para que sea más sencillo. Además, como es casi del mismo color que la persiana, no molesta visualmente, os lo digo por si lo hacéis y vuestras persianas son blancas intentad que el cojín sea blanco para que no os haga demasiado contraste. Menos ruido visual, más paz mental", comenta.

El trucazo de las 3B

"Esto es un ático y sopla fuerte pero me consta que hay muchas casas en las que también suenan mucho las persianas, así que ya sabéis, si os pasa lo mismo aplicad el trucazo de las 3B", remata. Bueno, bonito y barato. Sus seguidoras han aplaudido este truco: "Qué bueno", "Te lo copio esta misma noche", "Excelente"...