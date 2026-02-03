Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

La reacción del PSOE de Siero a la "advertencia" del Alcalde sobre un nuevo partido: "Habrá una candidatura socialista y la encabezará Cepi"

"Jamás nos ha comentado esa posibilidad", asegura el secretario general de los socialistas sierenses, Luis Blanco Junquera, que pide "no especular" con la posibilidad de una candidatura propia encabezada por el regidor

Por la izquierda, Luis Ramón Huerga, Adriana Lastra, Luis Blanco y Ángel García, en una imagen de archivo.

Por la izquierda, Luis Ramón Huerga, Adriana Lastra, Luis Blanco y Ángel García, en una imagen de archivo. / Luján Palacios

Luján Palacios

Vicente Montes

Oviedo

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", ha sacudido la política regional al lanzar la advertencia de que el bloqueo regional a proyectos estratégicos de Siero podría ocasionar el lanzamiento de "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" que defienda los intereses del municipio. La primera reacción inmediata ha sido del PSOE sierense.

El secretario general de los socialistas de Siero, Luis Blanco Junquera, ha sido tajante: "Habrá una única candidatura del PSOE (en Siero) y estará encabezada por el alcalde Ángel García".

Aunque el Alcalde ha matizado que no se refería a que él la promoviese, sino que  "no vaya a ser que sea necesario que Siero tenga un partido propio para defender los intereses de los sierenses", ha cargado contra las "minorías que bloquean proyectos de mayorías, o que haya minorías que están impidiendo que en el concejo se pueda avanzar, se pueda generar riqueza y bienestar", en una clara referencia a Izquierda Unida.

"Que nadie especule con eso", ha dicho Blanco Junquera, para quien el alcalde Ángel García "es la persona idónea para encabezar la candidatura socialista y la que está trabajando en el proyecto de Siero".

Noticias relacionadas

El secretario general de los socialistas sierenses ha añadido que "el PSOE no especula con otras candidaturas y de forma tajante lo digo". Además, ha apuntado que "jamás el Alcalde nos ha comentado esa posibilidad" y ha recalcado: "Nuestro proyecto es socialista y lo encabezará 'Cepi'", en referencia al Alcalde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
  5. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  6. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar

La reacción del PSOE de Siero a la "advertencia" del Alcalde sobre un nuevo partido: "Habrá una candidatura socialista y la encabezará Cepi"

La reacción del PSOE de Siero a la "advertencia" del Alcalde sobre un nuevo partido: "Habrá una candidatura socialista y la encabezará Cepi"

La razón por la que cada vez más asturianos colocan por las noches un cojín entre la persiana y la ventana

La razón por la que cada vez más asturianos colocan por las noches un cojín entre la persiana y la ventana

Salud alerta del mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos en sus móviles y que pide renovar la tarjeta sanitaria: "Tratan de robar datos personales o financieros"

Salud alerta del mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos en sus móviles y que pide renovar la tarjeta sanitaria: "Tratan de robar datos personales o financieros"

El alcalde socialista de Siero amenaza con "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" si sigue el "injusto" trato al concejo

El alcalde socialista de Siero amenaza con "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" si sigue el "injusto" trato al concejo

Sanz Montes guarda silencio mientras sus defensores y detractores tensan la crisis por la inmigración: los curas críticos lo ven "fundamentalista" y sus fieles alertan de una persecución

Multados con 200 euros decenas conductores asturianos por llevar la baliza V-16, pero tener el distintivo caducado: la Guardia Civil redobla los controles

Multados con 200 euros decenas conductores asturianos por llevar la baliza V-16, pero tener el distintivo caducado: la Guardia Civil redobla los controles

El paro registra un fuerte repunte en Asturias: así afecta el fin de la campaña de Navidad y el bache de la industria

El paro registra un fuerte repunte en Asturias: así afecta el fin de la campaña de Navidad y el bache de la industria

Atención asturianos: la multa de 300 a 600 euros que van a recibir por culpa de este radar que 'caza' a más de dos conductores a la hora

Atención asturianos: la multa de 300 a 600 euros que van a recibir por culpa de este radar que 'caza' a más de dos conductores a la hora
Tracking Pixel Contents