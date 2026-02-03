La reacción del PSOE de Siero a la "advertencia" del Alcalde sobre un nuevo partido: "Habrá una candidatura socialista y la encabezará Cepi"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", ha sacudido la política regional al lanzar la advertencia de que el bloqueo regional a proyectos estratégicos de Siero podría ocasionar el lanzamiento de "una candidatura para las próximas elecciones autonómicas" que defienda los intereses del municipio. La primera reacción inmediata ha sido del PSOE sierense.

El secretario general de los socialistas de Siero, Luis Blanco Junquera, ha sido tajante: "Habrá una única candidatura del PSOE (en Siero) y estará encabezada por el alcalde Ángel García".

Aunque el Alcalde ha matizado que no se refería a que él la promoviese, sino que "no vaya a ser que sea necesario que Siero tenga un partido propio para defender los intereses de los sierenses", ha cargado contra las "minorías que bloquean proyectos de mayorías, o que haya minorías que están impidiendo que en el concejo se pueda avanzar, se pueda generar riqueza y bienestar", en una clara referencia a Izquierda Unida.

"Que nadie especule con eso", ha dicho Blanco Junquera, para quien el alcalde Ángel García "es la persona idónea para encabezar la candidatura socialista y la que está trabajando en el proyecto de Siero".

El secretario general de los socialistas sierenses ha añadido que "el PSOE no especula con otras candidaturas y de forma tajante lo digo". Además, ha apuntado que "jamás el Alcalde nos ha comentado esa posibilidad" y ha recalcado: "Nuestro proyecto es socialista y lo encabezará 'Cepi'", en referencia al Alcalde.