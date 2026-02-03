La respuesta del hospital a una paciente de Avilés que refleja las demoras en pruebas de cáncer de mama: "Están citando a los de junio"

El Gobierno asturiano volvió a negar ayer que existan deficiencias reseñables en las pruebas de control del cáncer de mama en las mujeres que ya han pasado por la enfermedad o que presentan factores de riesgo. Como mucho, puede tratarse de "errores puntuales", señaló.

El Ejecutivo defendió los tiempos de respuesta del sistema sanitario público en las mamografías y aseguró que no existen motivos para una "alarma" asistencial.

Este posicionamiento choca de manera frontal con las situaciones expresadas por diversos profesionales sanitarios (en algún caso, incluso plasmadas en documentos oficiales de un hospital) y por pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que han expuesto quejas por diversos cauces y, singularmente, a través de LA NUEVA ESPAÑA.

Además, la dirección del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está implementando una reorganización de los circuitos de mamografías. Una reordenación que, según ha podido averiguar LA NUEVA ESPAÑA de fuentes sanitarias bien informadas, estará definida “en los primeros días" de esta semana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, avaló el funcionamiento del sistema público y lanzó un "mensaje de absoluta confianza y tranquilidad".

Peláez subrayó que, respecto a 2021, el sistema sanitario regional cuenta con "más mamógrafos, más ecógrafos y más radiólogos especialistas" y destacó que el Principado trabaja en "un plan estructural de reducción de listas" coordinado con el Sespa. "Seguimos reforzando recursos y protocolos para reducir al máximo estos plazos", indicó.

Tres circuitos

Peláez explicó los tres circuitos que existen en la sanidad asturiana para las pruebas de mamografías:

1) Pacientes ya diagnosticadas de cáncer de mama. “Tienen un circuito preferente y no existe lista de espera; las mamografías se hacen a demanda según requiera el tratamiento al que están sometidas”, indicó el consejero.

2) Programa de cribado poblacional. Se refiere a aquellas mujeres en determinado rango de edad y que tienen prescrita una mamografía con cierta periodicidad. “En sentido estricto, no se puede hablar tampoco de lista de espera porque se planifica periódicamente y se les comunica la cita", aseguró Peláez. En este circuito señaló datos: "El 81% de los casos recibe los resultados dentro del primer mes y el 92% dentro de los dos meses”. A posteriori, la Consejería de Salud puntualizó que las mujeres que no reciben puntualmente el resultado son, principalmente, “pacientes que voluntariamente deciden acudir a la sanidad privada y se interrumpe el proceso asistencial” o bien “pacientes a las que se les hace una biopsia que da negativo o no es lo suficientemente determinante para establecer un diagnóstico; en este caso, la biopsia se repite hasta que se obtiene el diagnóstico".

3) Mamografías prescritas en consulta (atención primaria o especializada). “En este caso, según los últimos datos que tenemos, la lista de espera media está en torno a los dos meses”, señaló.

Nuevas denuncias de pacientes de riesgo

Mientras tanto, prosigue la sucesión de pacientes de riesgo de cáncer de mama que trasladan a este periódico la inquietud o angustia que les genera las demoras que sufren. Tras las usuarias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo), de Cabueñes (Gijón) y del Valle del Nalón (Langreo), ayer llegó el turno del Hospital San Agustín, de Avilés. Corresponde a una paciente operada de cáncer de mama en 2023. Posteriormente, le hicieron una mamografía a finales de octubre de 2024. Después de esa prueba, tenían que hacerle otra al cabo de un año para continuar el proceso de control. Hoy, dieciséis meses después, no la han citado. Hace aproximadamente un mes, la familia de la paciente llamó al San Agustín. “Nos dijeron que estaban citando a las personas de junio, que calculáramos otros tres meses como mínimo”.

El caso de las redes sociales

De vuelta a la rueda de prensa de ayer, el portavoz del Ejecutivo -preguntado sobre el caso de una paciente que afirmó haber logrado una citación después de apelar en las redes sociales al Presidente, Adrián Barbón- aseguró que desconoce el caso, pero señaló que en los cribados, "la prueba se fija periódicamente dentro de ese calendario". Al respecto señaló que "una prueba puede estar fijada para marzo y la carta en la que se comunica a la paciente ese cita puede llegar, a lo mejor, en febrero, y por tanto generar incertidumbre sobre cuándo se va a comunicar la cita". Pero apuntó que "esa cita ya está fijada" y si se accede al sistema interno del Sespa "se comprobará que tiene allí la cita prefijada".

Esta explicación es plausible en sí misma, pero el caso de la paciente del HUCA que denunció su situación en una red social no forma parte de los cribados generales que se hacen por franjas de edad. Además, se trata de una trabajadora del complejo sanitario ovetense, lo que invita a pensar que tendría ciertas facilidades de acceso al sistema interno para comprobar si su cita estaba “prefijada”.

En cualquier caso, Peláez afirmó que no descarta que pueda haber "errores puntuales", pero aseguró que "el sistema está absolutamente garantizado". También señaló que desde el Gobierno se "están analizando los casos concretos" que han trascendido.

El PP interroga en la Junta

Hoy, martes, la Consejería de Salud tendrá una nueva oportunidad de explicar la situación en el pleno de la Junta. El Partido Popular preguntará al Consejo de Gobierno “cómo explica que en el HUCA las mujeres con alto riesgo tengan que esperar varios meses para una mamografía, una prueba esencial para la detección precoz del cáncer de mama, y qué responsabilidad asume ante este grave deterioro de la sanidad pública asturiana”.