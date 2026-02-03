Rodrigo Cuevas, "un asturcón que namás quier que lu monten" en "Llagares", un homenaje al programa "Cantares" que coprotagoniza con Rossy de Palma

Rodrigo Cuevas se pone en la piel de "un asturcón que namás quier que lu monten" en una de las canciones más tórridas de su nuevo disco. Este martes por la tarde-noche se le escuchó cantar versos como "soi el tu asturcón, galópame con fuercia" mientras en pantalla los planos del galope de un ejemplar por la playa de Xagó se alternaban con un trío de bandoleros subido de tono. Era la presentación de "Llagares", la película dirigida por Jorge Rojas con la que Cuevas engarza el lanzamiento de tres nuevas canciones de su próximo trabajo en un formato diferente, con sorpresas y homenajes y que este martes se puedo ver en un pase especial, por invitación, en los cines Embajadores-Foncalada de Oviedo.

El cortometraje es un homenaje al programa de TVE "Cantares" en el que Lauren Postigo entrevistaba e invitaba a actuar a las folclóricas de la época. En "Llagares" el escenario pasa a ser el del Llagar Cortina, la presentadora es Rossy de Palma y la folclórica, el propio Cuevas, que aprovecha ese supuesto plató de gala televisiva de los años de la Transición para interpretar tres nuevas canciones.

La primera, "Sácame a bailar", es un pasadoble de formato más bien clásico, con su banda de música, en el que el carbayón canta con Ana Belén, aunque en la versión de "Llagares" la parte de la cantante se ha recortado al no poder haber participado en la grabación del corto. Sigue el citado corte del Asturcón, con su historia paralela de bandoleros y tríos amorosos, con más electrónica y un sonido que apunta a una evolución en el sonido del nuevo largo de Cuevas, no tan pegado a la música tradicional. La fiesta llega con "Una muerte ideal", donde Mapi Quintana, colaboradora de Rodrigo Cuevas, hace una introducción coral en latín que inevitablemente remite al último disco de Rosalía. Aunque Cuevas quiso dejarlo muy claro en la presentación en los cines Foncalada: "Mapi Quintana compuso esta introducción antes que lo de Rosalía".

El vídeo y las tres canciones se publicarán en las plataformas habituales este jueves como nuevo adelanto del nuevo disco de Cuevas, "Manual de Belleza".