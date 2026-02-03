Salud alerta del mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos en sus móviles y que pide renovar la tarjeta sanitaria: "Tratan de robar datos personales o financieros"
Los SMS falsos incorporan enlaces que redirigen a páginas web maliciosas, según advierte el Principado, que pide "eliminarlos de inmediato"
“Sustituya su tarjeta sanitaria de forma obligatoria para evitar la suspensión de sus servicios. Acceda al portal oficial: https://sanitaria.info”. Es el mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos y del que la Consejería de Salud del Principado ha alertado este martes. Los SMS falsos instan a la población a renovar o sustituir la tarjeta sanitaria "a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas".
La tarjeta sanitaria es el documento que identifica a una persona como usuaria del Sistema Nacional de Salud y que facilita el acceso a las prestaciones o al servicio sanitario público, tanto del Principado de Asturias como del SNS. Además, las tarjetas emitidas en el Principado de Asturias con fecha posterior a marzo de 2012 no tienen caducidad.
Según avisa la Consejería de Salud, los mensajes de texto fraudulento que han sido identificados en las últimas semanas "tratan de provocar una reacción inmediata en las personas que los reciben, incluyen enlaces externos no oficiales y utilizan direcciones URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del Principado, que para el ámbito sanitario son www.asturias.es y www.astursalud.es".
Qué hacer si me llega
Se trata, por tanto, añaden, "de mensajes falsos, que no han sido emitidos por el Principado y que tienen como objetivo robar datos personales, sanitarios o financieros". Ante esta situación, Salud recomienda seguir estas pautas si se recibe un SMS de estas características:
- No pulsar el enlace incluido en el mensaje.
- No responder ni reenviar el contenido.
- Eliminarlo inmediatamente del dispositivo.
- Verificar siempre la información en la web Astursalud y en los canales oficiales del Principado de Asturias.
Por último, el Gobierno regional recuerda que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) "nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni pide datos personales o sanitarios mediante enlaces enviados por mensajería".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar