Salud alerta del mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos en sus móviles y que pide renovar la tarjeta sanitaria: "Tratan de robar datos personales o financieros"

“Sustituya su tarjeta sanitaria de forma obligatoria para evitar la suspensión de sus servicios. Acceda al portal oficial: https://sanitaria.info”. Es el mensaje fraudulento que están recibiendo cientos de asturianos y del que la Consejería de Salud del Principado ha alertado este martes. Los SMS falsos instan a la población a renovar o sustituir la tarjeta sanitaria "a través de enlaces que redirigen a páginas web maliciosas".

La tarjeta sanitaria es el documento que identifica a una persona como usuaria del Sistema Nacional de Salud y que facilita el acceso a las prestaciones o al servicio sanitario público, tanto del Principado de Asturias como del SNS. Además, las tarjetas emitidas en el Principado de Asturias con fecha posterior a marzo de 2012 no tienen caducidad.

Según avisa la Consejería de Salud, los mensajes de texto fraudulento que han sido identificados en las últimas semanas "tratan de provocar una reacción inmediata en las personas que los reciben, incluyen enlaces externos no oficiales y utilizan direcciones URL falsas, que no pertenecen a ninguno de los dominios del Principado, que para el ámbito sanitario son www.asturias.es y www.astursalud.es".

La tarjeta sanitaria asturiana / SESPA

Qué hacer si me llega

Se trata, por tanto, añaden, "de mensajes falsos, que no han sido emitidos por el Principado y que tienen como objetivo robar datos personales, sanitarios o financieros". Ante esta situación, Salud recomienda seguir estas pautas si se recibe un SMS de estas características:

No pulsar el enlace incluido en el mensaje.

incluido en el mensaje. No responder ni reenviar el contenido.

el contenido. Eliminarlo inmediatamente del dispositivo.

del dispositivo. Verificar siempre la información en la web Astursalud y en los canales oficiales del Principado de Asturias.

Por último, el Gobierno regional recuerda que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) "nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni pide datos personales o sanitarios mediante enlaces enviados por mensajería".