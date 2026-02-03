Sanz Montes guarda silencio mientras sus defensores y detractores tensan la crisis por la inmigración: los curas críticos lo ven "fundamentalista" y sus fieles alertan de una persecución

El eco de los 278 caracteres que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, utilizó para criticar la nueva regularización de inmigrantes el pasado jueves en una red social –"todos no caben, hay que descartar a cuantos extrañamente se nos cuelan", escribió en sus redes– sigue agravando las tensiones internas en la Iglesia de Asturias. Un día después de que se hiciera público un manifiesto firmado por un centenar de católicos, algunos de ellos sacerdotes, acusando al prelado de Asturias de apartarse de la doctrina católica, las voces a favor y en contra de Montes siguieron multiplicándose a lo largo del todo el día, mientras el protagonista de este cisma, con un acto en el Seminario de Oviedo, evitó hacer toda declaración sobre la polémica.

A falta de una reacción del Arzobispo, quienes hablaron ayer fueron voces afines a su doctrina. Desde Oviedo, la Hermandad de Los Estudiantes lanzó un comunicado mostrando su "apoyo, sin fisuras" al prelado. "Nos ofende profundamente que algunos que se autoproclaman como Iglesia de Asturias lo califiquen de falto de misericordia, de extremista, de radical o de falta de inteligencia", sostiene el texto. "Toca alinearse y formar a su lado, obedientes y fieles hijos suyos", afirman, y le agradecen "ser un hombre bueno y justo, porque es necesario poner luz en las tinieblas".

"Se comporta como el buen pastor guiando al pueblo fiel que tiene encomendado" y "además, tiene la costumbre de decir lo que piensa, siempre a la luz del Evangelio, de forma mesurada, valiente y reafirmando su compromiso con la Iglesia de Dios", sostiene la Hermandad, que apela también al "deber de obediencia" como "expresión de obediencia a la misma estructura jerárquica de la Iglesia: no es solo una cuestión administrativa al albur del espigueo de lo que estemos de acuerdo o nos convenga".

Parecidos planteamientos hizo José María Varas, Hermano Mayor de Jesús Cautivo, en Oviedo, quien en un artículo alerta de "la manipulación, la mentira o las verdades a medias" como "armas arrojadizas de la izquierda política y mediática". "Una vez más y ya son demasiadas, han dirigido su artillería contra el arzobispo de Oviedo", asevera.

Varas asegura que lo declarado por Sanz Montes sobre inmigración es "obvio y evidente" y carga contra los firmantes del manifiesto. "Son viejos conocidos en los hervideros diocesanos... Queda claro que en esta historia si alguien atenta contra la comunión eclesial, no es precisamente nuestro arzobispo sino estos progresaurios que ya están tardando en dimitir de sus oficios diocesanos".

Mientras aparecían estas voces en apoyo del franciscano, al otro lado de la polémica la censura a su posicionamiento ante la nueva política de migraciones crecía con nuevos frentes. Si los firmantes del manifiesto insistían en que su documento había sido fruto de una acción puntual de un solo día y que no había ninguna campaña en marcha para recabar más apoyos, otros grupos recogieron ese testigo. Javier Martínez Andrade, militante de Equo, lanzó a través de la plataforma Change.org una iniciativa para recabar firmas en apoyo a los firmantes del primer manifiesto. "Este comunicado respalda a los cien fieles que, valientemente, han levantado sus voces para pedir al arzobispo Sanz Montes que reconsidere sus palabras y enfoque, reconociendo el grave daño que sus declaraciones están causando en la imagen de la Iglesia asturiana y en las vidas de los inmigrantes a quienes deberíamos proteger y apoyar".

El impulsor del primer documento, José Manuel Parrilla, profesor de Doctrina Social de la Iglesia, quiso dejar claro ayer que en su escrito inicial "no había una pretensión de juntar fuerzas", un afán de "a ver cuántos somos". Lejos de la idea de un pulso a la jerarquía eclesiástica, Parrilla razona que la idea de "un pastor puesto ahí ante el que nos tenemos que callar incluso aunque esté diciendo barbaridades" es algo que "entra hasta en contradicción con el Evangelio". Al revés, en alusión al argumento de la libertad de expresión del franciscano, critica que cuando Sanz Montes realiza sus polémicas declaraciones, no lo hace con su nombre, sino que, recalca, "lo firma como Obispo de Oviedo". Parrilla, concluye, ve detrás de toda esta polémica, "cómo él y todo su entorno responden al auge del fundamentalismo fascista".

Entre algunos de los sacerdotes que firmaron el manifiesto contra el Arzobispo, José María Murias González, expárroco de Llaranes, descartó que sus críticas puedan ser vistas como un ataque a la jerarquía eclesiástica: "Es una reflexión, y más bien debería decirse que la autocrítica es una de las condiciones y características que nos deben dirigir, porque si no acabaríamos convirtiéndonos en autócratas, no puede haber un institución de cierta trascendencia social que no tenga autocrítica, y el obispo debe de ser el que lo facilite". Sobre el fondo, Murias se reafirmó en que determinadas posturas de Sanz Montes "se contradicen con la doctrina social de la Iglesia y con el Evangelio".

Faustino Vilabrille, vicario de San Melchor del Cerillero, en Gijón, manifestó que "la falta de coherencia del Arzobispo con el mensaje del Evangelio de fraternidad y solidaridad con los más pobres viene de lejos, ya son bastantes las veces que actúa de una manera bastante sesgada".