Visitar los supermercados locales, la nueva (y curiosa) tendencia de viaje entre los jóvenes asturianos que arrasa en Tik Tok

Las modas cambian cada vez más rápido y los más jóvenes lo saben. En los distintos rincones de internet surgen tendencias de moda, gastronomía y todo tipo cada vez más peculiares. El turismo no es menos. Los jóvenes asturianos ya se están haciendo eco de la última tendencia de Tik Tok: el "shelf-discovery". Esta palabra inglesa compuesta por shelf (estantería) y discovery (descubrimiento) no es más que un nuevo método para descubrir países tan exóticos como Tailandia o Singapur.

Esta nueva tendencia turística consiste en invertir gran parte del viaje visitando los supermercados locales. Cada región tiene sus singularidades. Los defensores de esta preferencia vacacional sostienen que la mejor manera de exprimir cada lugar que pisas es empapándote de la cultura local. Pero no solo a través de monumentos y plazas, sino adoptando el estilo de vida de los lugareños.

Afirman que la mejor forma es visitando estos establecimientos de comida. Sobre todo, si lo haces en un lugar con una cultura completamente diferente. Gracias a ello, podrás apreciar los distintos productos que se compran día a día, además de adquirirlos y probarlos. Por lo que esta tendencia está realmente arrasando es por su precio. Todo depende del lugar que visites, claro está. No obstante, entrar en estos locales es completamente gratuito. En la voluntad de cada uno está el adquirir o no ciertos productos.

Supermercados que incluyen un parque temático

Cabe recalcar que esta no es una experiencia exclusiva para tus papilas gustativas. También es una oportunidad para empaparte del habla de los habitantes o para descubrir las tendencias arquitectónicas y culturales. Hay supermercados pequeños, de varias plantas, etc. El supermercado Meow Wolf de Las Vegas tiene hasta un parque de toboganes y conductos secretos. Es más, en Estados Unidos, los centros comerciales ya son de otro mundo.

¿A qué esperas? El "shelf-discovery" es la nueva moda que ya está atrapando a los jóvenes. Dependiendo del país podrás desde comprar cabezas de tiburón, hasta divertirte en un parque temático. Asequible, ameno y muy nutritivo.