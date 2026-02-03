Visitar los supermercados locales, la nueva (y curiosa) tendencia de viaje entre los jóvenes asturianos que arrasa en Tik Tok
Se conoce como "shelf-discovery" y es la nueva forma de descubrir países exóticos como Tailandia o Singapur
Lydia García
Las modas cambian cada vez más rápido y los más jóvenes lo saben. En los distintos rincones de internet surgen tendencias de moda, gastronomía y todo tipo cada vez más peculiares. El turismo no es menos. Los jóvenes asturianos ya se están haciendo eco de la última tendencia de Tik Tok: el "shelf-discovery". Esta palabra inglesa compuesta por shelf (estantería) y discovery (descubrimiento) no es más que un nuevo método para descubrir países tan exóticos como Tailandia o Singapur.
Esta nueva tendencia turística consiste en invertir gran parte del viaje visitando los supermercados locales. Cada región tiene sus singularidades. Los defensores de esta preferencia vacacional sostienen que la mejor manera de exprimir cada lugar que pisas es empapándote de la cultura local. Pero no solo a través de monumentos y plazas, sino adoptando el estilo de vida de los lugareños.
Afirman que la mejor forma es visitando estos establecimientos de comida. Sobre todo, si lo haces en un lugar con una cultura completamente diferente. Gracias a ello, podrás apreciar los distintos productos que se compran día a día, además de adquirirlos y probarlos. Por lo que esta tendencia está realmente arrasando es por su precio. Todo depende del lugar que visites, claro está. No obstante, entrar en estos locales es completamente gratuito. En la voluntad de cada uno está el adquirir o no ciertos productos.
Supermercados que incluyen un parque temático
Cabe recalcar que esta no es una experiencia exclusiva para tus papilas gustativas. También es una oportunidad para empaparte del habla de los habitantes o para descubrir las tendencias arquitectónicas y culturales. Hay supermercados pequeños, de varias plantas, etc. El supermercado Meow Wolf de Las Vegas tiene hasta un parque de toboganes y conductos secretos. Es más, en Estados Unidos, los centros comerciales ya son de otro mundo.
¿A qué esperas? El "shelf-discovery" es la nueva moda que ya está atrapando a los jóvenes. Dependiendo del país podrás desde comprar cabezas de tiburón, hasta divertirte en un parque temático. Asequible, ameno y muy nutritivo.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar