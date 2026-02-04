Desde el 1 de febrero, el cubo negro y el cubo marrón se recogen todos los días del año

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos en el concejo de Oviedo, fomentar la separación de residuos en origen –es decir, en los hogares– y avanzar hacia los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje, la recogida del cubo negro, destinado a residuos no reciclables, y del cubo marrón, destinado a residuos orgánicos, se llevará a cabo diariamente durante todo el año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre.

Esta medida requiere la colaboración de la ciudadanía. Por ello, es fundamental que los vecinos y vecinas separen correctamente los residuos en sus viviendas, facilitando así una adecuada gestión de los residuos domésticos por parte de los servicios municipales de limpieza.

El cubo verde, correspondiente al vidrio, también ha visto modificada su frecuencia de recogida, que pasa a realizarse tres días a la semana. Se mantiene el día habitual de recogida en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, en aquellas zonas donde la recogida se realizaba los miércoles, ahora tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes.

Este cambio en las frecuencias de recogida de los cubos negro, marrón y verde implica que las comunidades de vecinos deberán disponer del número necesario de cubos, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, para poder depositar los residuos de forma diaria y conforme a la normativa vigente. Es importante recordar que el Ayuntamiento presta el servicio de recogida, pero la responsabilidad de disponer y colocar los cubos corresponde a las comunidades de vecinos.

En cuanto al resto de fracciones, no se han producido cambios en los días de recogida. El cubo amarillo, destinado a envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

La puesta en marcha de este nuevo servicio supone un avance significativo en materia de sostenibilidad y tiene como objetivo incrementar la tasa de reciclaje del municipio, que actualmente ronda el 33%, y acercarla al 55%, exigido por la Unión Europea.

La colaboración ciudadana es clave para garantizar el éxito de estas medidas impulsadas por el Ayuntamiento. Es importante recordar que los residuos deben depositarse siempre en el cubo correspondiente según su tipo y que no está permitido dejar bolsas en la vía pública.

¿Qué se deposita en cada cubo?

¿Sabemos qué depositar en cada cubo? En el cubo marrón deben depositarse restos de alimentos cocinados y no cocinados, carnes, pescados, frutas, verduras, legumbres, pan, posos de café, bolsitas de infusión, restos de flores y plantas del hogar, así como servilletas, papel de cocina y envases de cartón sucios con restos de comida. No deben depositarse en este contenedor excrementos de mascotas, arena, colillas, pañales ni productos de higiene personal, que deben ir al cubo negro.

Además, el Ayuntamiento ha creado un nuevo canal de incidencias a través del cual la ciudadanía puede comunicar de forma inmediata cualquier problema relacionado con la limpieza, como bolsas sin recoger, puntos sucios o contenedores llenos. Cada aviso genera un seguimiento en tiempo real para mejorar el servicio día a día.

Para más información sobre este canal y sobre la recogida de residuos en Oviedo, puede consultarse la web municipal: https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

Con estas medidas, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.