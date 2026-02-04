Más de 200.000 personas viven en Asturias en situación de exclusión social: los extranjeros, los niños y las familias monomarentales, los peor parados

Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESSA, creada por la oenegé de la Iglesia católica y dedicada a la investigación sociológica, presentó este miércoles el informe sobre exclusión y desarrollo social en Asturias referido al año 2024. El informe va más allá de las situaciones de pobreza económica y atiende a cuestiones como la soledad, la salud, la dependencia o la discriminación. “Una de cada cuatro personas en exclusión social en Asturias no tiene problemas económicos, ha acumulado dificultades en otras dimensiones y eso les ha hecho situarse fuera de la sociedad”, indicó Raúl Flores. Actualmente, según FOESSA, viven en Asturias 200.000 personas en situación de exclusión social, 10.000 más que en el año 2018.

“La exclusión social ha aumentado ligeramente, pero lo más preocupante es que ha empeorado la intensidad”, informó. La exclusión social severa se ha extendido, ha aumentado su intensidad y en muchos casos se ha cronificado, según la Fundación, lo que se traduce en un encogimiento de la clase media y el desplazamiento de muchas familias a capas económicas inferiores de la sociedad.

Los dos motores de la exclusión social en Asturias son, explicó Raúl Flores, el empleo y la vivienda. Se ha reducido el desempleo, pero persiste “la parcialidad indeseada”, muy elevada tanto en Asturias como en el resto del Estado, con jornadas diarias insuficientes para sostenerse, y también la “inestabilidad”, con continuas entradas y salidas del mercado laboral. “Es muy difícil pagar un alquiler 12 meses trabajando solamente siete”, hizo ver Flores. Hay un tercer aspecto a tener en cuenta respecto al empleo, añadió, y son los salarios: “Se han incrementado en euros corrientes, pero no se han incrementado en euros reales”. “La capacidad económica de consumo y de pagar lo esencial que tienen las familias en Asturias ha decrecido un 2,4% entre el año 2018 y el año 2023”, según el informe FOESSA.

El otro factor determinante es la vivienda. “Cuando llega el día 1 o 2 de cada mes, muchas familias pagan el alquiler y los suministros y se quedan bajo el umbral de la pobreza severa”, indicó el secretario técnico de FOESSA. La exclusión residencial afecta, en distinto grado y bajos diferentes aspectos, a casi un tercio de la población asturiana, un 29% según el informe FOESSA, 76.000 hogares, y el gasto en vivienda se ha incrementado desde 2018 hasta 2024 en un 17%.

“La palanca fundamental y más necesaria contra la exclusión en este momento es la de la vivienda. No podemos seguir con la situación de vivienda que tenemos. Por mucho que se incrementen los salarios, esos incrementos las familias los están teniendo que dedicar al pago de la vivienda”, advirtió Flores. “Necesitamos incrementar el parque de vivienda pública en alquiler y buscar fórmulas para evitar los incrementos excesivos de los pagos en vivienda”, manifestó.

Además, un 5,7 % de la población asturiana sufre carencias materiales y sociales severas: casi tres de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos; el 14% no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 8% de los hogares tiene retrasos en los pagos vinculados a la vivienda o en compras a plazos.

Los peor parados son los inmigrantes: la exclusión llega al 60% de la población extranjera. Tras ellos van los niños y los jóvenes, y después las mujeres: la exclusión afecta al 33% de los hogares sustentados por mujeres y en el caso de los hogares monomarentales la tasa de exclusión se eleva hasta el 38%.

Más allá de los datos, indicó Raúl Flores, el informe FOESSA es una llamada “a la responsabilidad de la sociedad civil, de las familias, de la vecindad, de la comunidad, para apoyarnos unos a otros” y “obviamente a la responsabilidad de las administraciones públicas, que son quienes tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos”.

“No podemos depender solamente de Papa Estado o Papa Comunidad Autónoma, tampoco de la familia o la vecindad, sobre todo porque hay muchas personas que les faltan raíces, por ejemplo, las personas extranjeras”, expuso Flores. También “las personas mayores han ido perdiendo toda su red” de apoyo.

“La clave del éxito está en una atención integral y prolongada”, indicó Raúl Flores. “Necesitamos probablemente apoyar económicamente, apoyo psicológico, una comunidad que acoja a esa familia y que la integre, cuidar los temas de vivienda y todo esto durante, a lo mejor, un año o año y medio”, especificó. En definitiva, el responsable de FOESSA, abogó por “cuidarnos mutuamente y cuidar nuestro entorno, es decir, avanzar hacia una democracia del cuidado”.