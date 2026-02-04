Abierta la carrera para instalar los primeros grandes parques eólicos en el mar, con tres áreas frente a la costa asturiana

España está llegando tarde a la revolución de la eólica marina que ya está en marcha en otros países. En Europa ya están funcionando parques eólicos en el mar con una potencia de 37.000 megavatios (MW), con Reino Unido y Alemania a la cabeza, y en Estados Unidos se habían lanzado varios megaproyectos que ahora están en duda por el frenazo que quiere imponer la Administración Trump. Pero en las aguas españolas sólo hay operativos un puñado de prototipos de parques ‘offshore’ y plataforma de ensayo pese a que en Asturias se habla de las posibilidades de esta energía desde hace años.

España se ha quedado atrás por razones orográficas y tecnológicas: sus aguas territoriales son muy profundas y dificultan la instalación de los aerogeneradores anclados al suelo marino. Los avances tecnológicos acelerados para el desarrollo de la eólica marina flotante, que permiten sortear el problema de la profundidad, van a permitir a nuestro país sumarse al boom. Y el Gobierno da ahora nuevos pasos para conseguirlo.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha el proceso para poder convocar subastas y repartir concesiones a compañías energéticas interesadas en implantar los primeros parques eólicos marinos. El departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ha abierto una consulta pública para definir las bases del primer proceso de concurrencia competitiva para desplegar eólica marina en las aguas nacionales, con el objetivo de instalar entre 1.000 y 3.000 MW de parques ‘offshore’ con finalidad comercial hasta 2030.

La consulta pública es el paso previo a la elaboración de una orden ministerial en la que se establecerá las áreas dónde se instalarán los primeros parques, la potencia que se licitará en la subasta, los plazos de ejecución y puesta en marcha de los parques y los criterios de ponderación de las pujas para determinar a quiénes adjudicar las concesiones públicas en liza.

El Gobierno ya identificó en 2024 las zonas de la costa española en que podrán instalarse parques eólicos a través de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Se trata de un instrumento de zonificación para los distintos usos del mar y que incluye 19 zonas de alto potencial para la instalación de aerogeneradores marinos. Son 5.000 kilómetros cuadrados de superficie marina (el 0,46% de las extensión de las aguas territoriales españolas) frente a las costas de Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares.

El plan de ordenación del espacio marítimo (POEM) en el Cantábrico que ha elaborado el Ministerio incluye en Asturias tres zonas con alto potencial para la instalación de parques eólicos marinos. Esas áreas se encuentran en la vertical de la costa de Gijón (denominada NOR-9 y con 151 kilómetros cuadrados de extensión), en la vertical de las costas de Valdés y Navia (NOR-8 y con 80 kilómetros cuadrados de extensión) y en la vertical de las costas de Tapia de Casariego y El Franco (denominada NOR-7 y con 104 kilómetros cuadrados).

Además, la Estrategia de Transición Energética Justa del Principado de Asturias también da un papel protagonista a la eólica marina con una previsión de 700 megavatios en 2030.

Antes de conocerse incluso los POEM definitivos, algunas empresas se lanzaron ya a presentar propuestas para parques eólicos marinos flotantes en las costas del Noroeste, sobre todo en Galicia. En Asturias, solo la compañía Abei Energy ha registrado dos proyectos de eólicos marinos flotantes frente a las costas de Navia y Tapia de Casariego; pero la alianza Ocean Winds, formada por EDP y Engie, también ha mostrado interés por desarrollar parques eólicos marinos frente a la costa occidental del Principado. De hecho, incluso llegó a presentar alegaciones en las revisiones del vigente plan estatal de infraestructuras de transporte eléctrico para que se aceleraran los proyectos necesarios para que los futuros parques eólicos marinos del occidente de Asturias.