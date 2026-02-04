Adiós a la polilla guatemalteca y a la psila africana: Asturias da por erradicadas dos plagas que pusieron en jaque los cultivos de patata y cítricos

Asturias ha logrado erradicar dos plagas que amenazaban la producción agrícola: la Tecia solanivora (polilla guatemalteca de la patata) y la Trioza erytreae (psila africana de los cítricos). El gobierno del Principado afirma que el éxito se apoya en un trabajo sostenido durante años por los servicios de sanidad vegetal , coordinados desde la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria.

La polilla guatemalteca de la patata se detectó por primera vez en Asturias el 6 de junio de 2016. La alarma en el sector fue mayúscula. De hecho, el Principado llegó a calificarla como "la plaga de patata más peligrosa del mundo".

A partir de entonces, se activó un dispositivo de control y vigilancia en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea. La medida central fue la delimitación de zonas en los concejos afectados donde se prohibió el cultivo de patata, acompañada de un sistema de seguimiento mediante trampas delta con feromonas para monitorizar la presencia del insecto. Las capturas fueron descendiendo de forma constante hasta desaparecer completamente entre 2020 y 2023.

En 2023 se detectó un foco en el municipio gallego de Trabada, limítrofe con San Tirso de Abres, que pasó a considerarse zona tapón. La reciente declaración de Trabada como zona libre, publicada en el Diario Oficial de Galicia, permite liberar también a San Tirso de Abres. Con ello, la Tecia solanivora queda oficialmente erradicada en Asturias.

En cuanto a la psila africana de los cítricos, su presencia se confirmó en Asturias el 20 de julio de 2020. Esta plaga afecta a cítricos como limoneros y naranjos, provocando verrugas en hojas y brotes.

Tras su detección, Asturias puso en marcha un plan de erradicación, notificado al Ministerio y a las autoridades europeas, basado en la creación de zonas demarcadas y en una estrategia biológica decisiva: la suelta del insecto auxiliar Tamarixia dryi, parasitoide natural de la plaga. La eficacia del método ha sido determinante: desde 2023 no se ha detectado ningún indicio de la especie y, tras tres años consecutivos sin capturas, la Trioza erytreae se considera igualmente erradicada.

La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, ha valorado estos resultados como “un éxito importante para la sanidad vegetal en Asturias”, y ha subrayado que reflejan el esfuerzo continuado y la eficacia de las políticas desarrolladas, así como la colaboración con organismos nacionales y europeos para proteger los cultivos y reforzar la salud del sector agrario.