La Asociación Española contra el Cáncer "confía" en el sistema asturiano de mamografías, aunque habilita una plataforma para registrar denuncias por demoras

El sistema sanitario en Asturias "funciona". Así lo ha asegurado esta mañana la presidenta de la Junta Provincial de Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Yolanda Calero, quien anunció, además, que la entidad activó hace 48 horas un protocolo específico de recogida de datos para posibles incidencias.

"Por el momento no hemos recibido ninguna notificación relacionada con retrasos en pruebas de cribado, revisiones o tratamientos oncológicos", aseguró Calero, si bien reconoció que "aún es pronto para dar una opinión real de la situación".

Según detalló, cualquier persona puede llamar a InfoCáncer, identificarse como usuaria de Asturias y realizar consultas relacionadas con su situación. A raíz de las informaciones publicadas por LA NUEVA ESPAÑA sobre retrasos denunciados por mujeres afectadas de cáncer de mama o con riesgo de sufrirlo, y contrastados por est eperiódico, la AECC solicitó a la sede central un registro detallado de cada llamada y puso en marcha un protocolo para analizar cada caso de forma individual.

La información que se recoge incluye si el posible retraso afecta a personas sanas a las que se les haya aplazado una prueba de cribado, como mamografías, o a pacientes oncológicos con revisiones, pruebas diagnósticas, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas pospuestas. También se analizan casos en los que un tratamiento haya comenzado más tarde de lo previsto o se haya interrumpido un ciclo ya programado.

La presidenta de la AECC en Asturias también mostró su apoyo a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien pidió ayer a las mujeres asturianas que "confíen en el sistema sanitario público", y subrayó que la asociación "no cuestionará esa realidad mientras no existan pruebas que demuestren lo contrario". Pese a las denuncias públicas de varias usuarias y las informaciones en las que responsables sanitarios admiten las demoras, la AECC prefiere ser "prudente" y esperar "unos días" para poder recabar más datos.

Día Mundial contra el Cáncer

Las declaraciones de la presidenta de la AECC en relación con las demoras en los diagnósticos coincide con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, en el que la asociación pidió "una atención oncológica integral y humanizada". "Necesitamos que se nos transmita la información necesaria para que los pacientes entendamos nuestra situación en cada momento y podamos tomas decisiones de forma conjunta con los profesionales que nos atienden", explicó el portavoz de la asociación, David Fraga, en la lectura del manifiesto.

Para poder humanizar el tratamiento, desde la asociación demandan que no se limite a la quimioterapia, radioterapia o cirugía, sino que se atiendan otro tipo de necesidades sociales o psicológicas. "Hablamos de todo lo que hay detrás del hospital y que el enfermo necesita cuando sale de la consulta del paciente", explicó Calero.

Además, piden que los profesionales puedan dedicarle tiempo a cada paciente. "Es necesario que los médicos puedan explicar cuál es su cáncer, porque no solo hay un cáncer, cada enfermo es distinto", sentencian.