Las becas Severo Ochoa para doctorandos se convocarán este año, aunque aún no hay fecha: "Es una prioridad para el Principado"

La Consejería de Ciencia defiende que la recuperación de las becas predoctorales Severo Ochoa es una "prioridad para el Gobierno autonómico" y asegura que trabaja para desbloquear la situación generada tras la negativa de la Agencia Estatal de Investigación a evaluar nuevas convocatorias del programa. Una circunstancia sobrevenida que obligó a frenar la edición de 2025 y que, según el Ejecutivo regional, "ya está siendo abordada para poder lanzar una nueva convocatoria con plenas garantías".

Desde la Consejería explican que la solución pasa por establecer una colaboración con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, un organismo que cuenta con estándares de evaluación equiparables a los de la agencia estatal. No obstante, este cambio requiere la puesta en marcha de un nuevo procedimiento administrativo. “Confiamos en que pueda establecerse en breve de cara a realizar una nueva convocatoria con todas las garantías para los investigadores predoctorales en el menor plazo posible”, señalan fuentes del departamento.

El Principado subraya que el programa Severo Ochoa ocupa un lugar central en su política científica. La intención, aseguran, es convocar y resolver una nueva edición a lo largo de este año. De hecho, el presupuesto regional ya contempla una partida específica de algo más de 165.000 euros destinada a esta nueva convocatoria, lo que permitiría reactivar una línea de ayudas clave para la formación de personal investigador en Asturias.

Más allá de esta dotación concreta, el Gobierno autonómico recuerda que el esfuerzo presupuestario destinado a las becas Severo Ochoa es mucho mayor. En conjunto, el Principado destina hasta ocho millones de euros anuales a la financiación de contratos predoctorales vinculados a este programa. En la actualidad, son 186 las personas que cuentan con una ayuda Severo Ochoa en las distintas entidades de investigación del territorio, lo que convierte a esta iniciativa en uno de los principales pilares del sistema regional de I+D+i.

Desde la Consejería también destacan la evolución al alza del programa en los últimos años. Desde 2019, explican, el número de ayudas predoctorales se ha incrementado de forma notable, pasando de 45 contratos a los 80 de la última convocatoria. Los beneficiarios de esta edición se incorporaron a los centros de investigación donde desarrollan su tesis doctoral el pasado mes de diciembre, reforzando la presencia de personal investigador en universidades y centros públicos del Principado.

El Ejecutivo autonómico insiste, no obstante, en que se trata de un programa de excelencia, con criterios de acceso especialmente exigentes. Los contratos Severo Ochoa tienen una duración de cuatro años y su concesión depende de una evaluación rigurosa que tiene en cuenta tanto el currículum del investigador como el del director de la tesis doctoral. Cada año se reciben entre 200 y 250 solicitudes, lo que refleja el elevado interés y la competitividad del programa. Finalmente, solo los 80 candidatos con los mejores expedientes logran acceder a un contrato.

Desde la Consejería consideran que este alto nivel de exigencia es una garantía de calidad para el sistema científico asturiano y una herramienta fundamental para atraer y retener talento investigador. Por ello, recalcan su compromiso con la continuidad del programa y con la búsqueda de soluciones que permitan superar los obstáculos administrativos surgidos, de forma que las becas Severo Ochoa sigan siendo una vía de referencia para el inicio de la carrera investigadora en Asturias.