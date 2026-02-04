Colas mañana en Asturias para conseguir pizza gratis con sabor a kebab en siete céntricos locales

Pizza gratis para todos los asturianos que lleguen a tiempo a una promoción que ha lanzado Telepizza con motivo del lanzamiento de su nueva pizza kebab. Van a repartir más de 80.000 porciones en más de los 400 establecimientos que tienen repartidos en toda España. En Asturias, se esperan colas en los siete locales que tiene la pizzería en Oviedo, Gijón y Avilés.

Telepizza está en plena campaña de promoción de la pizza kebab y ha decidido darla a probra al mayor número de personas con esta iniciativa. De paso, celebran el Día Mundial de la Pizza, que es el lunes 9 de febrero.

¿Qué lleva una pizza kebab? Salsa de tomate, fundido para pizza, pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab. Todo esto con "la masa de siempre", informan desde la pizzería.

Cómo y dónde conseguir pizza gratis en Asturias

La promoción tiene lugar el jueves 5 de febrero a partir de las 18.30 horas. Cada local adherido a la promoción repartirá pizza hasta agotar existencias.

En Asturias, son siete los locales adheridos.

En Oviedo, el Telepizza de González Besada, 25 y General Elorza, 21-23

González Besada, 25 y General Elorza, 21-23 En Gijón , los de avenida Constitución 63, avenida del Llano 35-37 y Velázquez 48

, los de avenida Constitución 63, avenida del Llano 35-37 y Velázquez 48 En Avilés la pizzería de La Ñora, 2 y Dr. Jiménez Díaz 13 esquina con Ramón y Cajal 7.

Telepizza es una multinacional española líder en el sector de pizzerías con reparto a domicilio, fundada en 1987 en Madrid. Se especializa en la elaboración y entrega rápida de pizzas con una masa característica, operando tanto con locales propios como franquicias, y forma parte del grupo multimarca Food Delivery Brands